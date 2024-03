Mira la foto con la que Lenny Kravitz vuelve a presumir de su físico a sus 59

View this post on Instagram

“Pero sobre todo, he visto a través de tus camisas. Según mi papá, si no enseña tus pezones, no es una camisa. Y claro, solía avergonzarme cuando me recogías de la escuela cuando era pequeña, pero debo decir, en este momento, que respeto eso. Realmente a ti te funciona. Tu relación con una camisa de rejilla es probablemente la más larga, y funciona”, mencionó la hija del artista, que el pasado mes de enero hizo aparición pública en los Golden Globe y en los Critics Choice Awards.