El reconocido cuatrista don Iluminado Dávila Medina falleció hoy a los 103 años, anunció en un comunicado de prensa la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González, quien decretó cinco días de duelo.

El músico nació en 1918 en el sector El Cocal del barrio Montellano, en Morovis. “Comenzó a tocar el cuatro, nuestro instrumento nacional, a los 7 años. Fue discípulo del gran maestro Ladislao ‘Ladí’ Martínez y de don Felipe Rosario ‘Don Felo’, lo que lo convirtió en un símbolo cultural puertorriqueño”, detalló Maldonado, tras destacar que el amor de los moroveños por el cuatro se evidencia incluso en el escudo oficial del Municipio.

De hecho, la información indica que el Centro de Bellas Artes de Morovis lleva el nombre del músico, quien además tuvo una destacada participación en el programa radial “Industrias nativas” y formó parte de los grupos musicales “Idilio” y “Típico Moroveño”, adscritos al Instituto de Cultura Moroveña al cual perteneció por alrededor de 26 años. “Agradecemos a este gran moroveño por su prolífera trayectoria musical y su gran gesta de resaltar nuestro orgullo a través de su gran talento. Tan pronto la familia determine los detalles de las honras fúnebres, se publicarán en Facebook / Municipio de Morovis”, añadió la alcaldesa.

PUBLICIDAD

El destacado músico estuvo casado por 70 años con doña Gladys Sillart, con quien tuvo tres hijos. “A mí encanta escuchar tocar el cuatro. Aunque en un momento tomé clases para aprenderlo a tocar fue mi padre mi mejor maestro. El tocaba cuatro y también los construía. Así aprendí a tocarlo encordado a la derecha, como lo hacen los zurdos, al revés”, sostuvo Dávila Medina en una entrevista, sobre su aprendizaje y desarrollo de la técnica como cuatrista.

Según la información suministrada, lo que visitan el Centro de Bellas Artes de Morovis, pueden disfrutar de un mural en mosaico de su retrato. “La obra de arte, llena de colorido y minucioso detalle artesanal fue confeccionada por los artistas Chary Santos y Jorge Barreto, y auspiciado por Edwin Ortiz Soto de Supermercados Selectos de la municipalidad”, agrega la información.

Durante la develación de ese mural, indica el comunicado, el cuatrista expresó su agradecimiento porque el Teatro del Centro de Bellas Artes de Morovis llevara su nombre. “Ahora tiene un mosaico al frente con mi imagen y el cuatro, lo que me hace muy feliz. Es un honor que me hayan dado este reconocimiento en vida para poderlo disfrutar, porque después de muerto solo lo puede disfrutar la familia. Yo nunca he vivido fuera de Morovis y nunca saldré de aquí porque amo mucho a mi pueblo. Y sé que aquí también me quieren hasta los jóvenes”, dijo en ese momento Dávila Medina con orgullo y reafirmación de sus raíces.

En aquel momento, don Iluminado contestó a quienes le preguntaban sobre el secreto de su longevidad: “A ustedes, mi recomendación es no fumar, no beber y tener puesta la fe en Dios y en la Virgen. Amén lo que le guste hacer como yo, que amo profundamente la música. Todo esto es lo que me ha ayudado a echar pa’lante a mi familia”.