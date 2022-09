Su acordeón deleitó a miles de personas en el centro comercial Plaza las Américas. El instrumento de don Emilio Molina se silenció el pasado martes, tras su fallecimiento.

Molina, quien era conocido como el “Señor del arcodeón”, murió esta semana por causas naturales en la residencia de una de sus familiares en Nueva York, según confirmó su hija Madeline Molina a través de una publicación en la red social de Facebook.

“Con pesar y dolor lamento informar que mi papá falleció hoy de causas naturales (no es falsa la noticia). Siempre dije que ese día sería yo quien lo publique. Partió con su adorado señor y aquí quedamos con el corazón destrozado los que lo amamos. Los que me conocen saben que tuvo que viajar a New York con mi hermana por mi condición de salud”, informó Molina en la publicación.

Las cientos de personas que visitan Plaza Las Américas recordarán a Molina como el músico pausado que tranquilizaba con su instrumento el ajoro y la prisa de los clientes. Se acercaba con cautela a los clientes y comenzaba a tocar. En respuesta, la ciudadanía con frecuencia le demostraba su aprecio con un donativo por sus interpretaciones.

La hija de Molina solicitó cualquier ayuda económica para trasladar el cuerpo de su padre a Puerto Rico y realizar los actos fúnebres. La petición la ha hecho a mediante sus publicaciones en las redes sociales.

En el 2020 se difundió una noticia falsa sobre su muerte y el centro comercial aclaró el estado de salud de Molina.