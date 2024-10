Muere Liam Payne, exintegrante de la banda One Direction, en un hotel en Argentina

Su trayectoria musical

El cantante y compositor británico cuyo nombre original es Liam James Payne , había nacido el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Reino Unido . Su ascenso en la industria musical se produjo en 2010. Tras su paso por el programa de talento The X Factor , una de las juezas del programa Nicole Scherzinger le sugirió formar una banda. De allí surgió el afamado grupo One Direction, integrado por Payne, Harry Styles, Niall Horan y Louis Tomlinson. En 2011 lanzaron su álbum de estudio Up All Night , el primero en debutar como número uno en Billboard en Reino Unido.

Entre 2012 y 2015, Payne lanzó junto a sus compañeros dos discos -Take Me Home y Midnight Memories-, creaciones musicales que terminarían de posicionar al grupo inglés como uno de los más reconocidos tanto a nivel local como internacional. No fue hasta 2016 que el también guitarrista de 31 años perseguir una carrera como solista con la discográfica Capitol Records. Durante aquella etapa experimental, produjo hits como Strip That Down, Get Low y Stack It Up, entre otros. Luego de cuatros años como artista individual, lanzó su primer tour mundial en 2020.