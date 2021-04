“Si hay una sola persona que puede salir de esa situación de violencia y maltrato luego de escuchar la canción, nosotros cumplimos”. Así reaccionó hoy el exponente venezolano Nacho tras el lanzamiento de su nuevo sencillo “Saco de boxeo”, tema de índole social que pretende que cualquier persona que sea víctima de violencia pueda salir del ciclo mortal que cobra la vida de tantas personas en el mundo.

“Lo que queremos es que nadie se deje tratar como un saco de boxeo y de no tratar a nadie como un saco de boxeo. Nadie debe ser un saco de boxeo. Tenemos que ponernos en ambos zapatos en el del agresor y en del agredido. Cuando hicimos el tema, Arcángel me dijo ’si vamos a hacer algo juntos vamos a hacer algo importante que lleve un mensaje contundente. Que se baile y que se festeje, pero que tenga una moraleja de la vida’. Estamos en una etapa que debemos dejar un mensaje con conciencia. Si de diez personas una sola escucha el tema y decide no tener que esquivar, aguantar y recibir golpes de nadie, la canción fue un éxito”, mencionó el artista que lanzó el sencillo el pasado 2 de abril, junto al reguetonero puertorriqueño Arcángel.

El intérprete urbano, que se dio a conocer en la música por el binomio de Chino y Nacho, explicó que llevaba tiempo queriendo grabar un tema con Arcángel, “hasta que al fin se nos dio”. No lo habían hecho antes, porque no encontraban el tema adecuado hasta que llegó “Saco de boxeo”, coescrito a tres manos, las de Arcángel, Eudis Ruiz y Nacho.

El artista venezolano enfatizó en que hay que atreverse a despedirse y abandonar las relaciones en las que no existe el respeto, la integridad y de agresiones psicológicas y físicas.

Nacho aprovechó la oportunidad para aclarar la controversia que generó en las redes sociales la publicación que hizo él, sobre una noticia relacionada a un caso de abuso y agresión de una joven por parte de su pareja y como ella seguía a su lado. Nacho compartió la noticia en sus redes sociales y muchos de sus seguidores alertaron sobre una doble victimización.

El artista aseguró que esa no fue su intención, sino todo lo contrario buscaba visibilizar un problema que no solo se limita a la violencia entre parejas, sino a todas las vertientes del abuso y maltrato.

“El medio que había publicado esa noticia no había tenido el impacto que debía tener esa noticia. A nosotros nos interesa divulgar que el maltrato no tiene que ver con géneros, no siempre viene de tu pareja, puede ser de parte de la familia, un amigo… que maltrato es que yo deje de creer en ti, que trate de hacerle daño a tu autoestima, que te disminuya o que desestime lo que tú puedes lograr todo eso es maltrato. Me impactó la noticia y la coloqué para que al final supieran que por este tipo de situaciones es que nosotros estamos lanzando esta canción. El mensaje es que eso no siga sucediendo”, detalló Nacho, quien espera continuar creando otros temas de índole social en combinación con sencillos festivos y bailables a la par con su estilo.

Para el intérprete el tema significa una esperanza y cambio siempre y cuando “las personas entiendan que no pueden tratar al otro como le dé la gana y darle 20 golpes y esperar que a ti no te pase lo mismo”.

Por lo pronto, el artista dijo que se montará en “la ola de la música digital” para seguir produciendo música sin prisa y con el deseo de materializar en el futuro un nuevo álbum.

El concepto del video se grabó en Miami bajo la dirección de Kathy D de 2Wolves.

Nacho se encuentra en la Ciudad del Sol concretando otros proyectos musicales que dará a conocer más adelante.