Puerto Rico sigue siendo cuna de grandes talentos en la industria musical, sin importar el tipo de música. Ejemplo de esto es el caso de dos jóvenes productores que se han convertido en unos jugadores muy importantes dentro del género urbano, pero que representan la nueva generación de músicos que quieren añadirle elementos diferentes a sus temas.

Conocidos en la idustria como Dimelo Ninow y Dulce como Candy, este dúo de productores puertorriqueños que han estado detrás de éxitos de Lunay, Daddy Yankee, Bad Bunny, Anuel AA, Arcángel y Ozuna, decidieron aparecer en primer plano al lanzar el tema “Restart”. Este contará con la participación vocal de la cantante emergente VF7, así como de la modelo e “influencer” Lele Pons.

“Esta es una nueva modalidad que está ocurriendo en la música urbana, donde los productores están sacando sencillos como artistas. En este caso, mostramos al público los sonidos que nos gustan a nosotros, porque trabajamos la música, el concepto, el tema, la grabación, el sonido y escogimos a estas cantantes para ser parte del sencillo”, explicó Dimelow Ninow, cuyo nombre de pila es Nino Karlo Segarra.

La canción “Restart” presenta elementos de música electrónica, saliéndose un poco de los sonidos tradicionales del reguetón. “Realmente, lo que queremos es hacer una fusión de sonidos y darle un “restart”, cómo se llama el tema, a lo que es el género urbano. Es una canción con ritmo latino, que incluye palabras de Puerto Rico dentro de la letra, pero incluimos también elementos del pop y la música electrónica americana”, manifestó el joven de 31 años, quien es hijo del salsero Nino Segarra, quien alcanzó gran popularidad a principios de la década de 1990.

Con estas fusiones de sonido, los músicos quieren que el público conozca otras facetas de su trabajo. “Ya todo el mundo que sigue el género sabe que somos reguetoneros, que si buscan en nuestro catálogo, van a encontrar ese ‘flow’ nuestro”, comentó por su parte Dulce como Candy, cuyo nombre real es Jorge Cedeño Echevarría. “Al ser nuestro primer sencillo, queríamos traer algo diferente para que la gente se sorprenda y diga, ‘diantre, escucha con el ritmo que llegaron’, y entiendan que tenemos otros sonidos y que no solamente le metemos al reguetón”.

Para este primer sencillo, estos amigos decidieron seleccionar a dos nuevas voces que podrían representar el futuro femenino dentro del género urbano. “VF7 es una artista nueva, que está empezando en el género, súper talentosa y al traer este concepto de música nueva y refrescante, decidimos también escoger una artista que fuera en ese estilo también”, explicó Dimelo Ninow, quien comenzó a trabajar con consolas y programas de mezcla de sonidos desde que era muy joven ayudando a su papá en el estudio de grabación. “Por otro lado, Lele Pons es una artista reconocida que ha grabado varios temas muy interesantes en el género urbano. Así que vimos que este junte era el perfecto para lo que era este tema”, añadió el productor al hablar de la novia del intérprete de música urbana Guaynaa.

Imagen llamativa

Por lo regular, los productores musicales tienden a pasar desapercibidos o por debajo del radar, tanto por la forma en que se comportan, como por su vestimenta. En el caso de Dimelo Ninow y Dulce como Candy, desde un principio han llamado la atención por la manera en que se visten y por, lo que llaman, un “flow” natural que los ha ayudado en lo que llevan de carrera. “La manera en que me visto es un ‘flow’ natural, que yo no fuerzo. Cuando me voy a vestir o me pongo algo, lo hago dependiendo de cómo me sienta en ese momento”, explicó Candy, de 30 años, quien le gusta vestir con colores llamativos y que actualmente luce una frondosa barba la cual tiñó de color rosado para la grabación del vídeo de “Restart”. “Yo no soy de marcas. Me visto con ciertas piezas si me dan buenas vibras y energía, si se me ve bien y si cae con mi ‘flow’”.

De la misma forma, a Dimelow Ninow también le gusta la moda, un elemento que ha unido a este dúo de productores. “Yo siempre estoy muy pendiente de lo que está pasando en la moda, en las marcas y en los ‘fashion shows’”, añadió el joven que luce estos días varias trenzas en su cabello. “Tenemos eso en común los dos, que nos gustan mucho lo que es la ropa y el ‘flow’. Es también parte del concepto de nosotros, donde queremos mostrar un estilo de ropa y de moda muy particular, que vaya en juego con la música”.

Trabajadores incansables

Ambos jóvenes han estado ligados a la música desde muy jóvenes. En el caso de Ninow, natural de Sábana Grande, la música siempre estuvo presente en su vida gracias a su padre, razón por la que toca varios instrumentos, incluyendo el piano. Mientras que Candy, nacido en Guayanilla, tocaba desde muy pequeño en la Banda Escolar de dicho municipio la percusión y la trompeta. Más adelante, se unió a la banda de la iglesia que visitaba con su familia y allí tocó por muchos años la batería y la guitarra. A los 18 años comenzó a estudiar en la Universidad del Sagrado Corazón en el programa de Cine y Televisión. Varios años después, decidió audicionar para entrar el Conservatorio Libre de Música de Puerto Rico tocando la trompeta, pero fue rechazado porque no sabía leer música y porque pensaban que la pieza que había tocado en la audición la había compuesto él mismo. Eso le avivó el deseo de demostrar su talento y terminó un bachillerato en Música en la Universidad Interamericana en Cupey.

Luego de regresar a Guayanilla, donde trabajó en una tienda de ropa, Candy se encontró con un amigo que le indicó que conocía a un muchacho que también hacía música. “Yo creo que, si ustedes dos se juntan, la van a romper”, le indicó su amigo Sammy de manera profética. El paso del tiempo le dio la razón a su amigo, ya que a finales de 2016 Candy y Ninow se conocieron y rápidamente se dieron cuenta del talento que tenían ambos por la música.

En 2017 Ninow tuvo que dejar la isla por el paso del huracán María y terminó en Miami, donde llamó a otro productor musical, Gaby Music, para pedirle que si conocía a alguien que necesitara a una persona que le mezclara música, que le avisara. Ya el joven había trabajado en proyectos pequeños con Gaby. Inmediatamente este último invitó a Ninow a trabajar con él y fue así que logró entrar de lleno en el negocio. En 2018 regresó a Puerto Rico y no se olvidó de su amigo de Guayanilla, a quien llamó para que viniera a trabajar con él. Con el paso de los meses, ambos firmaron con el sello musical La Familia, de Gaby Music y Chris Jedi, que incluye a exponentes como Lunay, Julito y Chanell.

Dejaron de ser desconocidos

Colaborar con productores como Gaby Music y Chris Jedi les abrió las puertas para poder trabajar con grandes exponentes del género urbano de Puerto Rico y a nivel internacional. Para ambos, el tema que los sacó del anonimato y que verdaderamente los elevó a otro nivel fue el éxito de Lunay, “Soltera”, cuyo remix compartió con dos de los más grandes artistas urbanos: Daddy Yankee y Bad Bunny.

De estar desempleados hacía dos años, ambos productores musicales se encontraron en un estudio de grabación con estas dos súper estrellas, algo que parecía un sueño para los jóvenes. “En ese momento, creo que marcamos un sonido y es una canción que realmente se convirtió en un clásico, por la letra y por la pista”, mencionó Dimelo Ninow. “Fue bien impresionante, porque varios meses atrás estábamos en la casa buscando oportunidades para trabajar y allí estamos haciendo música con tres de los exponentes más grande del género. Eso fue algo bien brutal”.

Los productores no solo compartieron con ambas estrellas en la sesión de grabación, sino que también lo hicieron en la grabación del vídeo, algo que les dio la oportunidad de compartir con ambos y conocerlos. Lo que llevó a que Dimelo Ninow y Dulce como Candy trabajaran posteriormente con Daddy Yankee, con quien tienen varios temas que todavía no se han escuchado, así como con Bad Bunny en varias canciones de los álbumes “YHLQMDLG” y “El último tour del mundo”.

En el caso de Candy, los nervios por poco lo traicionaron en ese momento. “Me acuerdo el primer día que conocí a Daddy Yankee, que le textié a Ninow “¿Yo sé hacer ritmo?... ¿yo tengo pista?... Ninow, no sé que hacer... tengo a Yankee aquí al frente”, indicó el músico entre risas. “Estaba asustado, pero gracias a Dios cuando empezamos a trabajar se dio sintió una tremenda química y una buena vibra, que permitió que todo se encaminara”.

Planes futuros

En los próximos meses, llegarán al mercado nuevos temas musicales producidos por estos puertorriqueños a cargo de artistas como Lunay, Chanell, Julito, Daddy Yankee y Anuel. Además de eso, el viernes de la semana que viene, estará disponible el nuevo álbum de la joven VF7, del cual trabajaron la producción completa, y del cual indican que se podrán escuchar diferentes estilos de música y conceptos que le añadirán elementos modernos y frescos al género urbano. De igual forma, los músicos quieren cimentarse también como DJ’s, para tocar en espectáculos en vivo a nivel internacional las canciones que van ap roducir y las que ya se han escuchado.

Por las próximas semanas, los productores musicales se enfocarán en promocionar el tema “Restart” y luego quieren ir lanzando al mercado nuevos sencillos. “Queremos lanzar varios sencillos más, antes de enfocarnos en lo que será el disco. Queremos que el público entienda el concepto y conozcan el mundo de Ninow y Candy, para luego entregarles un disco con buena música, con artistas variados y con diferentes estilos sonoros”, concluyó Dimelow Ninow.