Obie Bermúdez cierra ciclos con su nueva canción “Pa’ qué volver”

El cantante, quien compone desde sus vivencias y asegura ser un libro abierto, aclaró que la canción no es una historia literal de su separación matrimonial, sino que es un tema que “aplica a cualquier situación de los seres humanos cuando uno decide dejar de ver el pasado y comenzar a ver los momentos lindos”.

“He sido un libro abierto siempre que escribo y compongo. Procuro conectar y escribir desde mis experiencias y vivencias. Pueden pensar que esta canción se trata de los cambios personales que he tenido, pero sentí en el corazón escribirla desde el sentido de preguntarse para qué volver al pasado. Es tiempo de desear lo mejor en tu nueva etapa, de cerrar un ciclo y celebrar lo nuevo, lo lindo. De cerrar capítulos, incluso en una relación de amistad, en un trabajo o una relación sentimental ”, explicó el cantante que se presentó ayer, miércoles, en el Distrito T Mobile en San Juan y cantó la nueva canción “Pa’ que volver”, que grabó junto al venezolano Nacho.

“Estoy bien complacido con el resultado final. Me encantó trabajar con Nacho, fue un proceso creativo con buena vibra desde el inicio. La química fue muy buena. Me gusta como Nacho se insertó como compositor. Fluyó muy bien. Tengo mucha fe a esta canción que me conecta nuevamente con mi público”, señaló la voz de “Todo el año”.