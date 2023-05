La cantante puertorriqueña Olga Tañón reconoció que presentarse en su patria es un reto distinto a cualquier plaza en otro lugar del mundo. Ella lo describe como un “suceso emocional muy grande”.

La “Mujer de fuego” llegará por primera vez el sábado, 2 de septiembre al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot con una montaña rusa de sentimientos en la que el entusiasmo y la alegría impera, pero también la invade la nostalgia de no tener en primera fila a sus padres, José Tañón y Carmen Gloria Ortiz, quienes fallecieron en el 2015 y 2017, respectivamente.

“Este año cumplo 30 años fuera de Puerto Rico y decía ‘caramba por qué no hacer un Coliseo de Puerto Rico’. Para mi sorpresa ha sido más la emoción de que lo me esperaba. Yo digo que esto es un suceso emocional muy grande. En Puerto Rico me da el festival del moco por mis papás. Mis papás eras los primeros en estar en primera fila en los espectáculos y mis papás no están. En el 2015 murió papi y mami en el 2017 fue uno detrás de otro y cada vez que yo ganaba un premio a los primeros que llamaba era a mis papás. Y si daba un concierto en Puerto Rico los primeros sentados eran mis papás… es una de sentimientos. Es un reto porque en un momento dije ‘me voy a retirar’ y fueron ellos los que me dijeron: ‘no mamá, te tenemos que seguir viendo y hacer lo que tú nos dices que es perseguir tus sueños”, explicó la artista en un encuentro que tuvo hoy con El Nuevo Día en el gimnasio LIV Fitness Club en Guaynabo.

Fueron sus tres hijos Gabriela (27), Indiana (19) e Ian (16) quienes la motivaron a continuar en los escenarios y en los estudios de grabación, ya que aunque adora cocinar y estar en la casa su pasión es la música y lo demuestra cada vez que se presenta en una tarima. La artista enfatizó que solo hará una función de su concierto “Simetría Tour” en la isla, porque la entrega de ella en el escenario es tan fuerte e intensa que opta por presentarse una sola vez ante el agotamiento físico.

“El tipo de show que hago es tan agotador que en casi todos los shows bajo hasta seis libras por función. Yo canto, bailo, brinco y el show es tan excitante que mi objetivo es hacer un espectáculo de suma calidad. Uso toda la garganta, mis pulmones y mi alma entera y al estar en Puerto Rico después de tanto tiempo es una emoción muy fuerte. La verdad es que estoy bien contenta y feliz de poder presentarme por primera vez en el Coliseo de Puerto Rico”, añadió la cantante que reside en Ocala en Florida.

La merenguera se encuentra de visita en la isla esta semana para comenzar a preparar todo lo que conlleva su espectáculo, que aspira sea una noche perfecta, de mucho merengue, energía y mucha voz.

La artista participó en la tarde de hoy, jueves, en la primera audición de bailarines convocados por el coreógrafo Danny Lugo para el concierto de la merenguera que hace 30 años no reside en Puerto Rico. La cita para los bailarines fue en uno de los salones, donde asistieron cerca de 200 participantes todos vestidos de negros y con la ilusión de formar parte del cuerpo de baile de la voz de “Tu cariñito”.

casting de Bailarines para el concierto de Olga Tañón que se celebrara en al Choliseo

Durante la audición la artista estuvo acompañada de la también bailarina Tita Guerrero y del coreógrafo Danny Lugo, quien junto a otros profesionales del baile es el encargado de la selección final de los 60 bailarines en escena. La merenguera motivó a los participantes y se observó muy atenta durante el proceso de audiciones.

Una de las razones por las que también se animó a realizar un concierto en el “Choliseo” es que parte de los recaudos del espectáculo serán a beneficio de la Fundación Carlos Beltrán. La cantante reconoció la labor que Jéssica y Carlos Beltrán realizan con la organización sin fines de lucro.

“Cuando llega la Fundación de Carlos Beltrán que no solo ayuda en el deporte y en la educación con el deporte la verdad es que me encantó. Nos sentimos tan comprometidos con la fundación que dijimos que aquí es que es”, sostuvo la artista que en el pasado llenó en distintas ocasiones el Coliseo Roberto Clemente y el Estadio Hiram Bithorn de San Juan

Dos años de su cambio físico

La cantante que exhibe una figura delgada desde hace dos años cuando se sometió a una operación de “Bypass Gástrico” adaptado al casi rondar las 200 libras de peso. Tañón dijo que no se sentía cómoda con ella misma y admitió que lo más duro en el proceso luego de la cirugía es entender y adaptarse a un nuevo estilo de vida.

“Yo no dormía ni bien, ni me sentía bien y fue María Antonieta Collins quien me dio el empujón a dar el paso. En junio 11 cumplo dos años de la operación y lo más duro es que te operan la barriga y no la mente. Me hice un Bypass adaptado y no completo porque hubiese pesado 100 libras y eso no lo quería. Quería volver a mis 130 libras y ahora estoy en 132 libras y me siento perfecta. Lo que debes saber es que no vas a comer la misma cantidad de comida y lo más importante es tener disciplina para hacer ejercicios y te tienes que levantar y meter mano. Me comprometí a hacerlo y estoy feliz”, concluyó.

Esta semana se anunció que abrieron nuevas secciones del concierto y los boletos están disponibles en www.ticketera.com.