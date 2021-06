El sector Las Curías del barrio Cupey en donde se criaba era “candela”, recuerda el cantante Oscar Serrano, y de ahí mismo ha habido personas que le han servido de inspiración y que se han vuelto protagonistas de algunas de sus canciones. Así pasó con “Marilú” y “Lola Sola”.

Ahora, el cantante de música tropical toma a otro de los personajes del barrio y que recuerda de su niñez para darle vida al tema “La Colorá”, su más reciente sencillo, un merengue bien bailable que mantiene el fundamento, pero que según señala, a la misma vez es vanguardista, acorde con la evolución de lo que quiere hacer con su música.

“Está envuelta mi participación, con unos elementos de mezcla. Se integró una instrumentalización musical de timbales, algunos teclados, en un modo que anteriormente nunca había utilizado. Crecimos en otros aspectos y la interpretación está bien actualizada. Aunque son historias del pasado, las trajimos en una metáfora, en una palabrería bien cotidiana”, dijo el vocalista acerca del tema que ya se encuentra en todas las plataformas digitales.

En esa misma línea jocosa que envuelve la cotidianidad de este personaje, estrena su video el 29 de julio a las 10:00 a.m. en el que se integran unas marionetas, a las que ha nombrado “Oscarín”, “Lío” y “La Colorá”, figuras que también utilizó en sus redes sociales previo al lanzamiento de este video para captar la atención de los seguidores y que se mantengan conectados para disfrutar de su estreno.

“Está realizado de manera jocosa y con un poquito de ‘movie’, para que la gente se pueda identificar con las diferentes personas que se presentan en este proyecto”, expresó el exintegrante de Grupomanía, quien abandonó la agrupación en el 2015 para continuar su carrera en solitario.

Asimismo, manifestó que con este tema procurará mantener cautivo al público que lo ha seguido, pero con el que también quiere llegar a una fanaticada más joven para abarcar más, poder llevarle un mensaje y poner su granito de arena en el desarrollo de las nuevas generaciones.

“Como he hecho anteriormente, quise recrear historias con gente que son reales de mi barrio. Cosas reales que pasaron cuando era muy niño. Esa actitud que veía, las cosas que pasaban con estos personajes del barrio, más las cosas que decían, más los piropos que le tiraban y cómo ellas reaccionaban con diferentes cosas bailadas. Anita tenía su carácter propio, tenía esa seguridad de quién era, a dónde iba y de las decisiones positivas para su vida. Tenía que ser a su manera, si no, no caminaba. Yo estaba muy pequeño, y para este tiempo yo no podía entender lo que pasaba con esta figura. Pero ya uno grande, desarrollando historias, pude percatarme de esta estampa”, relata acerca de la historia que envuelve el tema “La Colorá”.

Este sencillo junto a su primer corte “Lola Sola” formarán parte de lo que será su segunda producción musical que espera lanzar en diciembre, bajo el título “Vamos a volvernos locos” para la que contempla incluir temas con sonidos de actualidad y colaboraciones con otros artistas, pues “Oscarito”, como también se le conoce en la industria musical, aprovechó la pandemia para mantenerse activo trabajando, escribiendo, produciendo y haciendo presentaciones virtuales.

“No me desconecté de la carrera. Gracias a Dios la industria siempre me ha tomado en consideración y estuve haciendo presentaciones virtuales actividades para las compañías e hicimos ‘proms’ y fiestas de Navidad. Aprendemos a valorar muchas más cosas. Cuando comencé a trabajar en las actividades presenciales, vi la necesidad del público y aprendí a ver el trabajo de uno como en otra etapa. Me siento como un facilitador de alegría. Creamos ese contacto y fue algo bien bonito poder disfrutarlo”, manifestó el cantante, quien planifica hacer un concierto masivo en Puerto Rico antes de cerrar el próximo año, en el que incluiría artistas invitados de República Dominicana y Colombia.

Por otra parte, el artista plantea como errónea esa perspectiva que se tiene de que el merengue está “apaga’o”. Insiste en que los géneros musicales no mueren, sino que quienes mueren son los exponentes, al tratarse de mortales.

“En ese sentido, me siento bien agradecido de Dios porque el proyecto “Oscarito, el más loco” sigue corriendo con normalidad. A todas las actividades que he ido se le da un cariño chévere. Como me dedico mucho a la industria y llevo mi trabajo bien en serio, tiene un nivel de altura y profesionalismo en todos los aspectos, montaje y cómo lo hacemos. Yo le digo a mi compañía, ’yo quiero un proyecto caro, así se tiene que ver’. En ese sentido no puede haber un proyecto muerto que se vislumbre”, aseguró el cantante, quien dice sentirse agradecido y privilegiado de su país, por el apoyo que recibe en lo que ama hacer.

Su “locura” distintiva va enfocada en su deseo de que la gente se ría por él y por lo que ofrece. A esto le atribuye la solidez y seriedad de lo que es su proyecto musical.

“Siempre he sido así, loquito. Hablé una vez con ‘don Cholito’, que en paz descanse, el gran José Miguel Agrelot. Él me dio la formula de algo que yo creía que estaba haciendo mal y él me lo corrigió, que lo estaba haciendo bien y que lo siguiera haciendo bien. Me dijo, ‘no es lo mismo que se rían de ti a que se rían por ti. Es algo completamente diferente’. Quiero que la gente se ría por mí, por lo que ofrezco”, concluyó.