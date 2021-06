Continuar con el legado del fundador y director de la legendaria orquesta Sonora Ponceña, don Enrique “Quique” Lucca, quien falleció en el 2016, ha sido una ardua tarea para su hijo Enrique “Papo” Lucca.

Parte de esa misión va más allá de seguir fiel al sonido y la calidad musical que ha caracterizado a esta orquesta de salsa durante 67 años. Se trata de una transición en la que el pianista ha tenido que acoplarse a nuevas formas de trabajo.

“No ha sido fácil tratar de lograr lo que el viejo hacía porque él tenía su forma de trabajar, yo tengo la mía. Pero dentro de todo, de lo que aprendimos de él y de las experiencias, que yo las viví también, aprendí de lo que él hacía y de lo que se debe hacer. Dentro de lo que él hacía y yo pienso, hemos tratado de continuar con el legado”, indicó el pianista de 75 años, quien estaba muy deseoso de lanzar una producción musical luego de varios años.

Aún con todas las complicaciones que suponen producir y grabar en una pandemia, este tiempo le dio a la oportunidad de crear ocho canciones para conformar el nuevo álbum “Hegemonía Musical”, que se une a más de una veintena de discos en la trayectoria de la Sonora y que lanza hoy, 4 de junio.

“Se cura uno haciendo lo que a uno le apasiona, que es trabajar y tocar, y pues trabajamos en el estudio con todas las dificultades de la pandemia, pero lo logramos. Hicimos lo que pudimos, estuvimos grabando las veces que se podía, uno a uno, con los miembros de la orquesta. No nos reuníamos en grupos grandes. Con el favor de Dios, pudimos hacer todo lo que se tenía que hacer y con un poquito de trabajo, pero logramos la producción”, destacó acerca de este disco grabado en Ponce bajo el sello La Buena Fortuna Music y que es el primero que graban luego de la partida de don Quique, a quien se lo dedican.

Con temas que van desde los jocosos hasta los del amor nostálgico, la agrupación celebra 67 años de fundación. Una de las canciones, ”Jubileo 65”, precisamente atiende el tema del aniversario. Se le unen “Los Palos”, “Borrachera”, “Luz negra”, “Mi son candela”, “Walking with my father” y “Nadie toca como yo”. El sencillo “Salsa que cura to’”, escrito e interpretado por el vocalista Jorge Nicolai Avilés, debutó recientemente y recoge experiencias jocosas relacionadas al tiempo de la pandemia.

La integración de nuevos músicos a los ya más experimentados que forman parte de la agrupación no son motivo de preocupación para Papo Lucca, pues la calidad del sonido y supremacía musical que han distinguido a la Sonora Ponceña sigue en sus manos, aunque a veces cuenta con la colaboración de algunos compañeros arreglistas.

Aunque no está seguro si dentro de diez años aún estará en este plano terrenal, está claro en su esperanza de que la Sonora Ponceña perdure. “Yo no sé si estaré por aquí, pero espero que la salsa continúe. A mi hermana y mi hija, que son las que están manejando la orquesta, se las dejaré en pie para que esto continúe. Espero que sí, yo esté o no esté”, estableció.

“La salsa sigue teniendo la aceptación que ha tenido siempre, y te diría que ahora más con el encierro en el que hemos estado en el mundo y la salsa es mundial también. Con su protocolo, yo sé que la gente quiere bailar y quiere divertirse con la buena música de la que siempre ha habido”, dijo a la vez que resaltó que, aunque siempre habrá juventud que prefiera otros ritmos, también habrá jóvenes que les va a interesar bailar la salsa “porque eso es de aquí, de Puerto Rico”.

Las ganas de trabajar no faltan, así como su padre, Don Quique, quien dentro de sus limitaciones por la vejez se mantuvo activo en la música hasta sus últimos días. Por eso, ya están trabajando en lo que será una producción con temas navideños, que espera haber terminado en agosto.

“Debido a que en las pasadas Navidades no se pudo, ya estamos trabajando en el disco de Navidad para el que contamos con la colaboración de diferentes arreglistas y compositores”, mencionó el músico, quien además fue pianista de la Fania All Stars.

Asimismo, añadió que en una semana viajarán para presentarse en Nueva York, luego California y visitarán Colombia, donde además asistirán a la Feria de Cali, y espera que pronto le confirmen fechas en México y Perú.

Aunque al momento ve complicado realizar presentaciones en Puerto Rico, adelantó que está en conversaciones para presentarse en concierto en una actividad de despedida de año. “Vamos a ver cómo nos salen los planes”, culminó.