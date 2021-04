Paul Simon es el más reciente ídolo musical que vende su rico catálogo de canciones. Sony Music Publishing anunció esta semana que adquirió el catálogo de Simon, que abarca seis décadas desde su época en Simon & Garfunkel hasta su carrera como solista. No se revelaron los detalles financieros del acuerdo.

Bob Dylan y Shakira recientemente vendieron sus catálogos completos, mientras que Stevie Nicks vendió la mayor parte del suyo y Neil Young un 50%.

Simon ha sido galardonado con 16 premios Grammy. Sus temas incluyen clásicos como “Bridge Over Troubled Water”, “The Boxer”, “The Sound of Silence”, “Mrs. Robinson”, “Homeward Bound”, “I am a Rock” y “50 Ways to Leave Your Lover”, entre otros.

“Estoy complacido de tener a Sony Music Publishing como custodio de mis canciones por las próximas décadas. Comencé mi carrera en Columbia/Sony Records y se siente como una extensión natural trabajar con el lado editorial también”, dijo Simon, de 79 años, en un comunicado.

Sony Music Publishing también representa catálogos de Motown, Michael Jackson, los Beatles, Carole King, Stevie Wonder, Queen, Ashford & Simpson, Leonard Cohen y otros artistas.