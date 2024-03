Pianista José Negroni deleitará al público con su concepto “In Front of the Piano” en el Centro de Bellas Artes de Santurce

Con esto en mente, el experimentado pianista puertorriqueño José Negroni presentará el próximo sábado, 8 de marzo de 2024, a las 8:00 p.m. en la Sala Experimental del Centro de Bellas de Santurce , su espectáculo “In Front of the Piano”. Además de este pianista nacido en Ponce, lo acompañarán en el íntimo recinto tres de sus amigos que también comparten su pasión por el piano, Harry Aponte, Víctor Meléndez y Ángel David Mattos.

Este espectáculo tiene como base el álbum ‘In Front of the Piano’, grabado por Negroni en 2023, que incluye piezas tocadas en solos y dúos, y que fue incluido en la selecta lista de las 20 producciones más sobresalientes de 2023 de la Fundación Nacional para la Cultura Popular .

Además de algunos temas del álbum “In Front of the Piano”, el público se deleitará al escuchar canciones como “Fantasía sobre el tema del manisero”, “Libertango” (de Astor Piazzolla), “Asturias” (Isaac Albéniz) y “No me toques” (Juan Morel Campos) , entre otras, en un concepto que busca presentar el piano en múltiples expresiones artísticas, tanto en la música popular, clásica y jazz. Cada artista, por su parte, aportará una representación del instrumento logrando una experiencia entretenida y a la vez con valor cultural y educativo.

“En mi caso, no pongo barreras entre la música clásica, la música popular, el jazz, el world music. Me gusta toda y para mí todo es música, lo único que hay que tocarlo con un concepto diferente según la pieza y el género que sea”, explicó este arreglista, compositor y productor. “Tanto la música clásica como la música popular, a mí me encantan, la música latina me encanta y me fascina. Eso es algo de lo que quiero mostrar al público que nos acompañe el sábado”.