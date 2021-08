La reventa de los boletos para espectáculos como conciertos y eventos deportivos no es nada nuevo, la única diferencia es que antes había alguien a las afueras de los estadios y coliseos, mientras que ahora se hace de manera electrónica a través de la web.

Con este claro ejemplo, Eduardo Cajina, principal oficial de Operaciones de Ticketera, explicó un fenómeno que lleva ocurriendo desde hace mucho tiempo en la industria del entretenimiento pero que en estos días ha llamado la atención desde que se comenzaron a vender los boletos para las funciones del 10 y 11 de diciembre del cantante puertorriqueño Bad Bunny en el Estadio Hiram Bithorn.

En ambas ocasiones que se comenzaron a vender las taquillas, el primer día se agotaron en unos 23 minutos, mientras que, en la segunda ocasión, se terminaron en menos de 20 minutos, según explicó el empresario. En total, se vendieron alrededor de 60,000 boletos a través del portal de Ticketera.

Sin embargo, con la misma rapidez con que se vendieron los boletos, aparecieron versiones en las redes sociales de personas que habían adquirido sus boletos en páginas como “Tickets on Sale”, “Vivid Seats” y “StubHub”. De hecho, hasta se reportó una querella en la Policía de un caso de una dama que entró a un link a través de Instagram y pagó por ATH Móvil la cantidad de $400, para luego no recibir respuesta alguna del supuesto vendedor de los boletos para el concierto del artista cuyo nombre de pila es Benito Antonio Martínez Ocasio.

¿Por qué ocurre esto?

Todos los boletos para los conciertos de Bad Bunny se vendieron en Ticketera, por lo que, según Cajina, las taquillas que aparecen en estos sitios web de reventa tienen que haber sido adquiridas por personas que luego las pusieron disponibles allí a un precio dos o tres veces más alto de lo que lo compraron.

“Siempre le digo a la gente que tenga cuidado al adquirir ‘tickets’ en mercados secundarios, ya que en muchas ocasiones no sabemos a quién se le está comprando”, explicó el empresario. “Hay unas páginas, por supuesto, que son más reconocidas que otras y que tienen más prestigio. Además de que tienen unos controles sumamente estrictos, por lo que no cualquiera puede publicar en esas páginas y revender sus boletos. Esto es algo normal en muchos mercados fuera de Puerto Rico, como en Los Ángeles, New York, Chicago, y en el resto de ciudades grandes”.

Eduardo Cajina fue nombrado recientemente como Principal Oficial de Operaciones (COO) de Ticketera.

La diferencia está, según Cajina, en que en Estados Unidos el mercado secundario de venta de boletos está regulado y hay unas páginas oficiales que tienen acuerdos con los “venues” o con las compañías de boletos y el comprador va a la segura, porque está comprando en un sitio legítimo. Algo que no ocurre en Puerto Rico.

Según Wanda Troche, portavoz de Noah Assad Presents y Move Concerts, los productores del concierto no tiene nada que ver con la reventa de los boletos y desconocen quienes son las personas que están detrás de esto, por lo que no quisieron emitir comentarios sobre este tema.

Recomendaciones para no ser timado

Para no pasar un mal rato al comprar boletos para un evento a los que quiere participar, los consumidores pueden tomar varias medidas, tal y como explicó Cajina.

Compre en la página donde legítimamente se están vendiendo los boletos en Puerto Rico.

No se debe dar la información bancaria ni de tarjeta de crédito a desconocidos, ni se le debe enviar dinero a través de ATH Móvil. Este método, aunque facilita las transacciones entre personas y comercios, puede prestarse fácilmente para fraudes.

No pague por un boleto dos o tres veces del precio original. Ya que esto se basa en el principio de la oferta y demanda, si el revendedor tiene demasiados boletos a un precio elevado y no los vende, llegará el momento en el tendrá que reducir su precio. De lo contrario, si hay mucha demanda, el precio de esos boletos seguirá subiendo.

Cómo Ticketera evita el acaparamiento

Para prevenir que una persona acapare toda la compra de boletos, Ticketera utiliza un método en el que los consumidores son acomodados dentro de una “sala virtual”, donde se le asigna aleatoriamente un turno a cada persona que está conectada. Una vez se comienza la venta, el sistema deja pasar al área de compra a una cantidad en particular de clientes, que puede ser 200, 300 o 500 personas simultáneas, según se determine. Según datos del portal, en un momento dado del primer día de ventas del concierto de Bad Bunny hubo hasta 145,000 personas en dicha sala virtual.

“Una de las razones por la cual el sistema es aleatorio, se hace para evitar los señalamientos de que hay personas que acaparan las compras de los boletos. Con este método, es bien difícil que haya una persona que compre cantidades enormes de estos ‘tickets’”, comentó Cajina, quien fue nombrado en su actual posición hace un mes. De hecho, el primer día de ventas para el concierto de Bad Bunny el máximo que podía comprar una persona era hasta ocho boletos. Sin embargo, el promedio de compra fue de 4.4 entradas por persona. Debido a la solicitud del público de tener más oportunidades de conseguir entradas para el concierto, el segundo día solamente permitieron la compra de hasta cuatro taquillas. En esta ocasión el promedio de venta por transacción estuvo cerca de 2.9 boletos por persona.

Más funciones

Se ha rumorado en distintos foros que el trapero boricua podría abrir hasta cinco funciones adicionales de su concierto “P FKN R”, algo que tanto la producción de Bad Bunny, como desde Ticketera negaron. “La información que nosotros tenemos de parte del promotor es que cuadraron para hacer dos funciones en Puerto Rico y eso fue lo que se trabajó a nivel de permisología de Gobierno y otro tipo de gestiones. Eso es lo que hay ahora mismo”, explicó Cajina, quien trabajó por muchos años como gerente general de la empresa SMG (ahora ASM Global), donde administró, entre otros recintos, el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. “Pero, Bad Bunny es Bad Bunny, y él siempre se puede inventar cosas que uno no se espera, ya que es un poco impredecible, al igual que su grupo de trabajo. Así que no puedo decir categóricamente que no va a haber otra función, pero la información que yo tengo en estos momentos es que no va más ninguna”.