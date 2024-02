Pitbull lanza su esperado EP “Trackhouse”

El EP, que es un mini álbum de duración media que tiene menos canciones que un LP, disponible ya a través de su propio sello discográfico, Mr.305 Records, es un trabajo “brillante y audaz” que abre con el energético tema “There It Is”, al que siguen “Get Get Get Down”, en el que colabora el cantante estadounidense de estilo country Tim McGraw y la cantante de latin-pop Vikina, y ‘Good Life’, con el músico, compositor y guitarrista Nile Rodgers.