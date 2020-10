Si una palabra pudiera describir el estilo de música que hace la colombiana Pitizion sería: “diferente”. Esta joven artista busca abrirse paso en el mundo de la música urbana y pop con una propuesta que se sale de lo tradicional, marcada por un contenido que busca empoderar, sanar y motivar a todo aquel que escuche las canciones sin importar género, ni edad. Esta frescura que se sale de lo comercial, fue uno de los elementos que llevaron a que Pitizion fuera nominada en la categoría de “Mejor artista nuevo” de los próximos Grammy Latino, a celebrarse el 19 de noviembre del 2020.

Al escuchar las canciones de esta artista, no es fácil ubicarla dentro de un estilo, debido a que cuenta con muchas influencias y ritmos. Esto es algo que le gusta mucho a la cantante. “Yo me considero una cantautora moderna. Tengo sonidos que para algunos es pop urbano, pero para otros es pop. Soy simplemente una chica que va escribiendo lo que va viviendo en canciones”, describió Pitizion, de 28 años, y quien ha participado como actriz en varias series de televisión.

Uno de los elementos más importantes de las canciones que hace esta colombiana es el contenido profundo que tienen sus letras. Algo que hace con todo el propósito, según asegura, buscando llevar un mensaje inspirador a todo el que la escuche. “Si por medio de mis canciones yo puedo mejorar tu día, mejorar tu autoestima, ya mi trabajo está hecho. Mi mensaje es ir sanando por medio de mi propia catarsis, que es la música”, comentó la cantante cuyo verdadero nombre es María del Pilar Pérez. “Para mí, la música es mi manera de drenar, pero siempre tratando de darle un lado positivo a mis canciones, para que haya esa esperanza de que independientemente que nos caigamos muchas veces en la vida, nos tenemos que parar, limpiar las rodillas, secarnos las lágrimas y seguir. Porque de eso se trata la vida y de eso se tratan mis canciones”, añadió.

En cierto sentido, ese mensaje que quiere llevar Pitizion se hace sincero debido a que, según la artista, el 98% de sus canciones son autobiográficas. Además de eso, quiere enaltecer las características positivas de la gente sin tener que caer bajo o menospreciar a nadie. “Yo puedo ser mejor que un hombre que salga a denigrar a la mujer con sus canciones. Pero mis canciones no son solo para la mujer, son para el que le caiga, para el que la sienta”, añadió la joven nacida en el pueblo de Granada, en el departamento de Meta, en el centro del país cafetalero. “Mis canciones están cargadas de auto aceptación, de amor propio. Yo no te voy a decir que soy la chica con la autoestima más alta, pero todos los días lucho por ser mi mejor versión. Si hay días que no me siento tan bien conmigo misma, digo, ‘bueno, hoy no fue un tan buen día, pero mañana tal vez sí’. De eso se tratan mis canciones, de buscar ser mejor todo el tiempo”, reiteró.

En estos días, la artista lanzó la canción “La diferente”, en la que plantea que no hay nada malo en que una persona se sienta rara o triste y que no siempre se puede tener un buen día. La letra, además, presenta un argumento totalmente opuesto a lo que se escucha en muchas de las canciones más populares del género urbano. Es como si contestara algunos de los mensajes de esos temas populares. “Esta es una canción que toca temas para mí un poco diferentes a lo que se escucha hoy día. Siento que los artistas están sacando música con estribillos como ‘yo soy el mejor’, ‘soy la de las tetas más grandes’, ‘todos quieren conmigo’, ‘mi billetera está llena’, y todo eso mentira”, explicó la cantante. “Probablemente estén lucrándose muchísimo algunos artistas, pero al final del día somos seres humanos y todos tenemos ese otro lado que nadie muestra. Esa vulnerabilidad, esa tristeza. Es una carrera donde estás muy solo, donde vives mucha depresión. Donde sé de artistas y personas en esta generación con muchos pensamientos suicidas y eso es lo que toca ‘La diferente’. Toca lo que casi nadie habla, pero también dejándole saber a la gente que está bien no siempre estar bien. Se vale no siempre tener días buenos. Entonces, trato de normalizar la tristeza”, dijo.

Esta joven comenzó a inclinarse por la música a temprana edad, pero no fue hasta la muerte de su padre, cuando era una adolescente, que comenzó a escribir cartas, poemas y canciones dirigidas a su progenitor, algo que la llevó a empezar a cantar. A pesar de ser un negocio costoso y complejo, la artista comenzó a hacer coros, a estudiar canto y a aprender sobre la profesión, mientras lo combinaba con la actuación. Poco a poco, se fue dando a conocer hasta que hace casi dos años firmó con la casa disquera Universal Music Latin.

Actualmente, la cantante trabaja en lo que será su próximo álbum, además de estar participando de la grabación de un programa para la televisión colombiana que se encuentra en pleno proceso de producción y del cual no quiso dar detalles. En YouTube, la canción “Ella” ha sido vista 43 millones de veces y la versión “Ella Remix”, donde comparte con Kenia Os y Nicole Zignago, lleva ya 11 millones de “views”. Además de eso, grabó junto a la cantante colombiana Greeicy el tema “No pasa nada”, que también ha tenido gran aceptación entre el público.

Hace algunas semanas, la colombiana recibió con mucha felicidad la noticia de que había sido nominada para los premios Grammy Latino en la categoría “Mejor artista nuevo”, que comparte entre otros con Anuel AA y Rawl Alejandro. “Recibo esta nominación como un incentivo gigante para una artista en desarrollo”, explicó Pitizion. “Espero que todos los chicos que me vean allá afuera, que estén soñando y que vayan por el mismo camino que yo, que entiendan que los sueños sí se hacen realidad. Pero que hay que salir a trabajar por ellos. Estos son incentivos y abrazos de Dios muy especiales y es algo que me dan más ganas de seguir trabajando”, destacó.