El exponente urbano PJ Sin Suela compartió hoy en sus redes sociales parte lo que ha sido su experiencia con varios de sus pacientes tras su regreso a la medicina.

El rapero retomó la práctica de la medicina en medio la crisis de salud provocada por la pandemia de COVID-19. Aunque está inmerso en la sala de un hospital, PJ Sin Suela no ha dejado de compartir en las redes sociales algunas situaciones que experimenta como médico.

“Mi primer paciente va para un mes en el hospital. Cumplió año y no ha podido tener visitas por el COVID-19. Me la monta porque usé unos saucony con medias pumas y no combino las medias con los tenis. Me dijo que hacía frío en el cuarto así que tenía que dejarlo set con el merch. Saliendo del turno más largo que he tenido; pa’ la camaaa es que es...”, publicó en su cuenta de Instagram, junto a un video en que también reveló algunos detalles que le hace a sus pacientes.

“Mis pacientes se van con regalitos pa’ la casa, eso es trato de primera clase”, sostuvo al mostrar unas gorras y otras piezas.

El rapero anunció en julio su regreso como médico generalista para poder hacer algo positivo en esta pandemia.

La voz de “Loco loquito”, además de atender pacientes durante la pandemia, el artista tuvo la oportunidad de poder colaborar en un tema de Mike Bahía. El nuevo sencillo de Mike es “Cuenta conmigo”, junto PJ Sin Suela, Llane y Mozart La Para.

“Cuenta conmigo es una canción que empezamos a grabar durante la cuarentena, la escuché por primera vez en la voz de Llane y la sentí tan mía que inmediatamente supe que debía ser mi próximo sencillo. A medida que el tema iba tomando forma, invité a Mozart La Para y a PJ Sin Suela pensando en la esencia y ese flow especial de cada uno. Finalmente formamos un parche increíble y el resultado final tiene mucha magia, es una mezcla de buena energía, complicidad y alegría, esa es la vibra que quiero transmitir con esta nueva canción”, indicó Mike Bahía sobre el tema que estrenó hoy en las diferentes plataformas musicales.