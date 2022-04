Si hay un artista que conoce Ponce es PJ Sin Suela, pues el cantante de música urbana y médico de profesión se crió y vivió en varios sectores de la Ciudad Señorial, adonde regresó ayer para participar del segmento “Un Café en la Plaza” del proyecto “Somos Puerto Rico”.

Durante la entrevista en vivo desde la Plaza Las Delicias, la periodista Rosalina Marrero Rodríguez conversó con el rapero sobre su vida y anécdotas en la Perla del Sur, su vocación por la medicina y los proyectos musicales que le llevarían a realizar su primer concierto en la isla.

Además, reiteró su compromiso de continuar expresándose sobre las situaciones que aquejan a la sociedad puertorriqueña, sobre todo su defensa a la mujer y los problemas ambientales desde Salinas hasta Aguadilla.

“Yo me crié en Ponce, viví como en cuatro sitios distintos de Ponce; primero en Sagrado Corazón, después en unos apartamentos por La Rambla, luego en una casita en La Rambla y después en La Cuarta por el Coto (Laurel). Jugué pelota en el Deportivo, en Valle Alto, en Coto Laurel, pero ahora mismo estoy entre Ponce y San Juan”, relató con café en mano.

“Mi primer ‘party’ lo hice en Lupita. Era una barra y yo cobré tres pesos la entrada y tenía 17 años. Fueron como 300 personas y con eso me pude comprar mi primer micrófono. Así que soy músico gracias a Ponce; empecé como a los 15 improvisando en la escuela”, acotó.

Destacó que, durante la pandemia del COVID-19, trabajó en el Hospital San Cristóbal en Coto Laurel y en ese tiempo vivió con sus padres, ya que se mudó de su hogar a los 17 años para estudiar en Mayagüez y, más adelante, en Bayamón, donde completó su doctorado en medicina a los 24 años.

“Yo quería ser veterinario, soy pasión con los animales, mami era rescatista desde que era pequeño, tenía como 40 o 50 perros. Pero luego trabajé con un veterinario y no me gustó. Un verano empecé a trabajar con dos doctores, me encantó y me cambié. La medicina me encanta. Yo creo que es la profesión más linda si te gusta y la peor si no te gusta porque son muchos años estudiando”, confesó.

De otra parte, aseguró que su inspiración en la música es la combinación de varios factores, desde su abuelo en el hogar hasta en las calles de su ciudad natal.

Habla de su disco

Aprovechó para resaltar que su nuevo tema en promoción, “Mambrú”, es un homenaje a los veteranos de guerra y una crítica a cómo la milicia aborda a la juventud.

Somos Ponce (El Nuevo Día)

“Me senté con 20 veteranos de la guerra y me contaron toda su historia y creo que se repite, porque eran personas jóvenes que no tenían otra oportunidad, quién sabe si habían tenido un hijo reciente y se metieron en la milicia. Ahí yo junté la historia de Puerto Rico y cómo llevamos mandando soldados desde la Primera Guerra Mundial sin parar”, manifestó.

El tema es el cuarto sencillo de su primera producción discográfica “De vuelta a casa’.

“Yo quise tocar mucho la cultura de Puerto Rico. En un video sale Ednita Nazario, en otro Raúl Carbonell y en este estuve con veteranos de Puerto Rico que todos tienen una historia. En vez de que sea un video, que sea una conversación interesante que un papá o un abuelo puede tener con el hijo”, argumentó.

“Quiero traer conversaciones como esta que yo creo que son bien lindas; juntar generaciones a través de la música y el arte”, sostuvo al mencionar que horas después de la entrevista se presentaría en un negocio de la avenida Hostos de Ponce.

Adelantó, asimismo, que se presentará en los eventos musicales durante la celebración de las Justas de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI), la próxima semana en la Ciudad Señorial.

“Estoy volviendo a tocar, me encanta tocar, vivo enamorado de la tarima. Estoy emocionado porque voy a tocar en Ponce. Tuve mi primer festival en Mayagüez el miércoles pasado. Pronto voy a anunciar mi primer concierto en Puerto Rico”, reveló.

El intérprete urbano aprovechó la entrevista para anunciar su primer concierto en la isla. “Yo nunca he hecho un concierto aquí mío, de PJ Sin Suela, así que por ahí viene el concierto, no se lo pueden perder, va a ser bien lindo. También estaré en gira este verano en Nueva York, Miami, República Dominicana, voy pa’ Filadelfia, voy pa’ D.C.”, afirmó.

Finalmente, resaltó que aún barajea sus próximos pasos en la medicina. “Estoy como en un vaivén, me encanta la sala de emergencia y estoy en esas, en lo que arranco o con una oficina o en sala de emergencias que, en verdad, las dos me gustan”.