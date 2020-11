A dos años de cumplir tres décadas en el ambiente musical, el líder y fundador del grupo Plena Libre, Gary Núñez asegura que nada los detiene, ni siquiera la pandemia ni las adversidades por las que ha atravesado Puerto Rico en los últimos años.

Precisamente, han sido las circunstancias que han marcado al terruño borincano las que han servido de inspiración para componer los dos temas inéditos que forman parte de la nueva producción musical “La Cosa Nuestra” de Plena Libre, que desde su perspectiva, reflejan las dos caras de la vida de Puerto Rico.

Para Núñez, el tema promocional titulado “Rica que está”, en la voz de Álex López, describe cómo el puertorriqueño, que aunque no deja de preocuparse por temas como los huracanes, los terremotos, la pandemia y la corrupción, saca su momento para divertirse, relajarse y compartir la alegría innata de este país.

PUBLICIDAD

“Es un reflejo de la realidad, de que no dejo de reconocer los problemas, pero tengo la capacidad y el corazón suficiente para enfrentarlo, superarlo y tener momentos de alegría para celebrar ese empeño, esa fuerza de voluntad de nosotros enfrentar los problemas y tener espacio para el amor, la alegría y el compartir”, resalta Núñez, quien aprovechó su nueva propuesta musical para incluir otros 17 temas grabados en el pasado en reconocimiento a músicos y cantantes que han colaborado y han sido parte de la trayectoria de Plena Libre.

“Vamos camino a los 30 y entendí que era una buena manera de empezar esa celebración, primero reconociendo a todos esos grandes músicos que en algún momento decidieron apoyarnos en este empeño por llevar la bomba y la plena al lugar que se merece no solo en Puerto Rico, sino a nivel internacional. Fueron personas que hicieron posible que este grupo se convirtiera en la institución que hoy en día es. Es una forma de agradecerle a todos y cada uno de ellos esta participación”, dijo el músico a la vez que resaltó que “La Cosa Nuestra” es la primera de cuatro producciones que estarán lanzando de camino a la celebración de sus 30 años en el ambiente musical.

El álbum cuenta con la participación de figuras de otros géneros musicales como Eddie Palmieri, Andy Montañez, Néstor Torres, Millo Torres, Papo Lucca, José Alberto “El Canario”, Andrés Jiménez, Antonio Cabán Vale “El Topo”, Christian Nieves y Ángel Luis Torruellas. Asimismo, incluye las voces de Rubén Román, Emanuel Santana, Vicente Muñiz y Kalie Villanueva, quienes formaron parte de Plena Libre.

PUBLICIDAD

“Estoy agradecido y mi relación con la mayoría de los que fueron parte de la agrupación es perfecta. Estamos conscientes de lo que hicimos juntos y me siento privilegiado de haber compartido con todos y cada uno de ellos en un momento dado. Cada cual siguió su rumbo porque esa es la vida, pero las cosas que se lograron juntos no se olvidan. De hecho, algunos de ellos estuvieron en algunas de las presentaciones que hemos hecho en medio de la pandemia, participando como invitados. Hay algo que nos une por encima de cualquier cosa, es el asunto de la bomba y la plena puertorriqueña. Ese es el punto de unión para todos nosotros, por eso el álbum se llama ‘La Cosa Nuestra’”, explica Núñez.

Según explica, el segundo sencillo “Somos más” está dedicado a toda la juventud y adultos que han decidido apoyar el cambio en Puerto Rico y es alusivo a la consigna “Somos más y no tenemos miedo”, que marcó el Verano del 19.

“Esta se ha convertido en una consigna que refleja el espíritu de renovación de nuestro país. Me pone bien contento y alegre de que la juventud y la mayoría de los adultos estamos en la disposición de apoyar este cambio, de educarnos y de hacernos mejores pueblo y país”, añadió el director musical y arreglista mientras destaca que durante estas navidades estarán llevando su música en la modalidad virtual así como presencial con las debidas medidas de prevención del COVID-19.

Aunque está consciente de que la bomba y la plena no está en el sitial que merece, Núñez reconoce que en términos del pueblo, tiene mucho más arraigo y difusión que cuando empezó Plena Libre.

PUBLICIDAD

“Ahora hay toda una industria de producir instrumentos, que eso no existía hasta entonces. En ese sentido hemos contribuido a eso, a desarrollarlo. En términos de asegurar su existencia y de crear una mayor proyección en Puerto Rico, estoy bien contento con lo que está pasando. Las generaciones nuevas están tomando este ritmo, lo están tocando, lo están estudiando con mucha seriedad y están haciendo cosas bien importantes”, señaló el líder de la agrupación que espera lanzar el próximo álbum en el primer trimestre del 2021.

“La otra intención de esta propuesta es confirmar que en Plena Libre no nos detenemos y no hay forma de detenernos. La grabación anterior salió en el medio del desastre del huracán María. La de ahora sale en medio de los problemas que hemos tenido por la pandemia. Nosotros como artistas y como músicos tenemos la obligación de responder a nuestro pueblo, no con solo opinar y orientar sobre los temas y las situaciones que vivimos, sino de brindar un espacio para la energía y el amor”, concluye.