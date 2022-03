La palabra “límites”, indudablemente, no existe en el vocabulario de los artistas. Cada día, a través de diversos recursos como las artes plásticas, la lingüística, las expresiones sonoras, corporales y mixtas, buscan la manera de sorprender a sus seguidores. Sin embargo, hay otro elemento que desde hace algunos años ha ganado notoriedad en la industria, son los esfuerzos publicitarios.

Por ejemplo, a principios de año Bad Bunny y Mario Casas protagonizaron un “momentazo” cuando el exponente urbano puertorriqueño, quien cumple 28 años hoy, anunció las fechas de su gira actual, “World’s Hottest Tour”.

A través de un vídeo que solo demoró minutos para volverse viral, el cantante se mostró en una cena bajo la luz de la luna con su novia Gabriela Berlingeri. “Tengo que trabajar y hacer cosas pero no te voy a dejar sola”, le dijo Bad Bunny a la modelo y cantante. Fue en ese entonces cuando apareció en escena el actor español para sustituirle. La colaboración se mantuvo como tema de conversación en redes sociales y medios de comunicación durante semanas.

Esta mañana, algunos puertorriqueños volvieron a sorprenderse con el ingenio de los cantantes mientras transitaban el expreso Baldorioty en dirección hacia el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Una lujosa guagua sobre uno de los edificios despertó la curiosidad de los madrugadores, aunque solo bastó mirar un poco más abajo para saber que Juan Carlos Ozuna Rosado, mejor conocido como Ozuna, estaba involucrado en el asunto.

“Ando en la ‘G Wagon’, dando vuelta’ en la ciudad y todo me recuerda a ti. Me mata la curiosidad. Ando en la G-Wagon dando vuelta’ en la ciudadY todo me acuerda a ti, me mata la curiosidad”, lee uno de los carteles gigantes junto a una foto del exponente. Al lado, otra pantalla digital proyecta una “G Wagon” y el nombre del artista.

Ayer, el boricua de 29 años publicó unos segundos de lo que aparenta ser el vídeo musical de “G Wagon” su nuevo sencillo musical que, según varios sitios especializados en música, le adjudican el 10 de marzo como fecha de lanzamiento. Por su parte, Vicente Saavedra, productor del exponente, también recurrió a sus redes sociales hace una hora para develar cómo llegó el vehículo hasta la cima de la edificación.

El pasado 17 de febrero, Ozuna estrenó su primer sencillo y video del año, titulado “Deprimida”. El pegajoso tema bailable llegó acompañado de un video musical, que fue filmado en la ciudad de Miami.

La imagen de una batería en proceso de recarga, que se observó desde principios de año en vallas publicitarias y se viralizó en las redes sociales, sirvió de antesala al esperado lanzamiento, que provocó gran expectativa entre los fanáticos del artista en todas partes del mundo.

“Deprimida” se caracteriza por los distintivos ritmos de reggaetón con los cuales el polifacético intérprete de música urbana se ha dado a conocer a nivel mundial.