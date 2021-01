Debido a la pandemia y a que todavía no se permiten eventos multitudinarios en teatros, el músico y productor Humberto Ramírez decidió presentar la undécima edición del festival de música Puerto Rico Jazz Jam el próximo sábado, 30 de enero, a las 8:00 p.m., a través del servicio Ticket Center Streaming. El costo de la transmisión es de $15.

“Después de haber hecho 10 ediciones del Puerto Rico Jazz Jam desde el 2010, te confieso que en un momento del año pasado me preocupé, porque pensé que no se iba a dar. Los teatros están cerrados, no hay permisos hacer música en vivo con audiencia”, indicó Ramírez, quien inició este festival para darle un espacio a los músicos de jazz puertorriqueños. “Así que, pensé que no iba a poder hacerlo. Hasta que comencé a mirar en otra dirección y me preparé para lograr hacer una edición virtual y grabada. La ventaja que tiene ofrecerlo a través de una plataforma de ‘streaming’, es que no importa donde se encuentre en el mundo la persona, va a poder acceder y ver el concierto”.

PUBLICIDAD

La arpista Elisa Torres será la invitada especial del festival Puerto Rico Jazz Jam del 2021. (Giovan Cordero Colon)

Este año, Ramírez aprovechará el evento para tocar las ocho piezas que aparecen en su nuevo disco “Focus”, el cual estrena el 26 de enero en las plataformas digitales. “El disco es uno con mucha variedad de sonido y ritmos. ‘Focus’ tiene una gran variedad de instrumentaciones y formatos que serán del agrado de todos”, comentó el trompetista que este año celebra 30 años tocando música jazz. “Hay dos canciones de Big Band (17 músicos), hay una canción de sexteto, hay una canción de quinteto, hay dos canciones de cuarteto, una canción con un trío y una canción con dúo. En esta última toco la trompeta y me acompaño en el piano”.

El trompetista estará acompañado de Frankie Pérez en el saxofón, Edgardo Rivera en el piano, Giovanni Ortiz en el bajo, William “Kachiro” Thompson en las congas y Leonardo Ozuna en la batería. “Fiesta Mood”, “Acuario” y el sencillo que da nombre al disco, “Focus”, formarán parte del repertorio.

Por otro lado, el Puerto Rico Jazz Jam tendrá este año como invitada especial a la arpista Elisa Torres, quien se destaca por haber sido nombrada a los 24 años como la primera y única puertorriqueña en ocupar la silla de arpista principal de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Ramírez conoce a Torres desde que era una niña, debido a que era vecino de su familia en El Viejo San Juan. “Elisa es una virtuosa del arpa y perfeccionó la ejecución de ese instrumento increíblemente. Siempre le decía que debería hacer algo en jazz con el arpa, que es un instrumento que no se usa mucho en este género musical”, añadió Ramírez, quien le produjo a Torres el disco “Natural” donde la artista mostró otra faceta. “Siempre había querido incluirla en el festival, pero debido a su compromiso con la Sinfónica, no podía. Este año, debido a la pandemia y a que el festival iba a grabarse, me di cuenta que este era el año idel para tener con nosotros a Elisa”.

PUBLICIDAD

Durante su participación, Torres abrirá el concierto acompañada de Elías Santos Celpa en el bajo, Savier Díaz en la percusión y Mario Pereira en la batería. Interpretará piezas como “Almendra”, “Bajo la luna llena” y “Sous le ciel de Paris”, entre otras, todas de su disco “Natural”.

Los interesados en comprar el acceso para ver la edición virtual del Puerto Rico Jazz Jam, puede acceder a Ticket Center Streaming (www.tcpr.com) o la página www.humbertoramirez.com.

Año lleno de proyectos

El pasado 2020 fue un año lleno de logros, proyectos y nuevas metas para Ramírez. Durante los meses de abril a septiembre se dedicó a componer música para su nuevo disco “Focus”, pero también recibió la grata noticia de que había sido elegido para recibir una beca para compositores de jazz de parte de la organización sin fines de lucro Chamber Music America, con sede en Nueva York. Gracias a esto, el músico recibirá unos fondos que le permitirán componer nueva música y grabar un disco, también debe hacer una presentación y grabar un vídeo musical, entre otros detalles.

De la misma forma, Ramírez se mantiene activo a través de las redes sociales, sobre todo en su página de Facebook (Humberto Ramírez Jazz Project), en la que se presenta en vivo todos los miércoles, de 7:00 a 8:00 p.m. en un programa donde toca música variada, incluyendo jazz, entre otros ritmos. Se trata de algo muy parecido a lo que hacía en su desaparecido programa radial que capitaneaba en Radio Universidad, el cual dejó de hacer en diciembre de 2019. El músico indicó que trabaja actualmente en la preproducción de un nuevo programa radial que iría al aire en mayo de este año en una emisora que está por determinar.