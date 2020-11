¿Quién es Jhay Cortez? es la pregunta que el exponente urbano desea responder con el tema que estrena esta tarde “Kobe en LA”, sencillo que dará paso a su segunda producción en el género.

El reguetonero que emprendió hace tres años su carrera como solista, tras componer para otros veteranos del género como Yandel y Tito “El Bambino”, pretende con el nuevo tema mostrar la vulnerabilidad que posee como artista y ser humano al resumirlo en un extenso rap. Cortez admite que se le hace difícil describir en una conversación quién realmente es, por lo que prefirió plasmarlo en el sencillo que toma de inspiración a la fenecida estrella de la NBA, Kobe Bryant, quien falleció junto a su hija en enero de este año en un accidente aéreo.

Aunque el exponente urbano no sigue el deporte del baloncesto, la figura de Kobe es inmortal para muchos y Jhay recurre a la misma por su legado, por el significado que posee y como un modelo a seguir. El tema, precisa, es muy personal, ya que presenta las vivencias tanto del artista como de Jesús Manuel Nieves Cortez, su nombre de pila.

“Con este nuevo tema hablo primero de la fama y de lo que significa, que hay días que uno no quiere saber nada sobre eso y hay otros días que se lo vive. ‘Kobe en LA' es mis dos ‘moods', como artista y persona. Es difícil describirme (de un lado o del otro) porque es una pelea que no cesa. Es la personalidad de uno, con el artista y he tratado de unificarlo y llevarlo por el mismo camino para que la gente sepa quién realmente soy. Jhay Cortez es alguien a quien le gusta hacer arte, ama la música, le gusta producir y grabar hasta el máximo nivel. Estoy más maduro y seguro de mí mismo”, revela el artista que adelantó imágenes y visuales que se utilizaron en el video que sale hoy a las 8:00 p.m. en las diferentes plataformas digitales.

El sencillo es de la autoría del exponente y fue producido por M. de la Cruz, Tainy y Masis en una oda a todo lo ha logrado como artista y a su posición frente a sus colegas.

El video fue filmado en Miami bajo la dirección de Fernando Lugo. Según el reguetonero de la nueva escuela, el proyecto fue trabajado con una estética visual diferente, donde se exhiben reglas del juego y elementos artísticos de la carrera del exponente que comenzó a componer canciones a los 15 años. Jhay hoy tiene 27 años.

Según el reguetonero que nació en Río Piedras, “Kobe en LA” es la introducción de lo que será su próximo álbum “resumido en un solo visual”. El exponente asegura que el nuevo álbum será lanzado por sorpresa, por lo que se limitó a adelantar que va a estrenar varios temas antes de la fecha.

“Lo que me separa del resto de los artistas es que no me gusta que me perciban. Me gusta venir desapercibido. Venía del disco “Famouz” que tuvo mucho éxito y fue platino. En ese entonces estaba más preocupado por caerle bien a la gente y con este proyecto vengo a mostrar mi visión y mi color, gracias a la cuarentena” sostiene el intérprete de “Dákiti”, junto a Bad Bunny, tema número uno en los charts de música en la actualidad.

Sobre su relación con el “Conejo Malo” menciona que es de respeto, amistad y admiración por lo que grabaron “Dákiti”, un tema con contenido sexual que habla de las relaciones de pareja.

“Ese tema está número uno en el mundo. Ha sido una gran bendición. Con el Conejo hicimos primero ‘No me conoces” y ‘Cómo se siente’. ‘Dákiti' es la primera canción que pudimos juntarnos en el estudio y crear desde cero, porque las canciones anteriores fueron por teléfono. En esta tuvimos la oportunidad de compartir más. Fue muy divertido", narra el artista, que lleva dos años bajo el sello de Universal Music.

El intérprete urbano está nominado este año en dos categorías al premio Latin GRAMMY: “Mejor Canción Rap / Hip Hop” con el tema “Medusa”, junto a J Balvin y Anuel AA, al igual que “Mejor Canción Urbana” por su colaboración con Anuel AA, Tainy y Ozuna con “Adicto”.

El artista urbano no podrá asistir a la ceremonia del Latin Grammy, a celebrarse el próximo, el 19 de noviembre, pero sí participará en los American Music Awards junto a Bad Bunny en Los Ángeles.