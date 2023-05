El cantante puertorriqueño Rafa Pabón se encuentra sumamente ocupado promocionando su primer álbum de estudio “Galería”. Además está apoyando una iniciativa en la cual 12 de los temas que aparecen en la producción serán transformados en arte por unos experimentados muralistas, quienes tendrán lista sus obras en el evento “Santurce es Ley”, que se llevará a cabo el 26, 27 y 28 de mayo en la calle Cerra en San Juan.

Para beneplácito de sus fanáticos y para satisfacer sus ganas de mostrar su nueva propuesta a la gente, el 27 de mayo, a las 10:00 p.m., en una tarima localizada en el corazón de “Santurce es Ley”, Pabón llevará a cabo un espectáculo donde cantará todos los temas del álbum, acompañado por varios artistas internacionales, así como por una banda de 12 músicos. “Santurce es Ley” es libre de costo y para toda la familia.

“Galería”, un álbum que trasciende lo urbano

Algo que llama la atención inmediatamente al escuchar el nuevo álbum de Pabón, “Galería”, es la cantidad de ritmos distintos que se pueden escuchar en cada uno de los temas, incluyendo flamenco, reggae, salsa, “afrobeat”, pop, corrido, merengue y bossa nova, además de las influencias urbanas que han dado a conocer al artista.

“Decidí hacer ‘Galería’ con cerca de 10 géneros musicales distintos, porque lo veía como mi carta de presentación, porque creo que a partir de ahora es que comienza mi carrera musical”, explicó el cantante quien ha grabado una cantidad considerable de canciones con importantes artistas del género urbano, mediante las ya conocidas colaboraciones. “Este es mi primer álbum de estudio y siempre he tenido en mi mente crear un concepto de fusionar géneros diferentes, hacer propuestas distintas, y no simplemente seguir la tendencia o hacer los números fáciles. La idea era traer una propuesta diferente a lo que la gente está ofreciendo en estos momentos”.

Rafa Pabón lanzó su primer álbum de estudio “Galería”. (Alexis Cedeño)

Dentro de la idea conceptual, que compartió con los productores Eduardo Cabra y Wiso Rivera, estaba la de hacer un álbum como si fuera una galería de arte, donde cada cuadro tenía su universo y su propia energía. “Cada tema es un universo distinto dentro de lo musical y dentro de lo conceptual también. Traté de hacerlo desde el respeto, buscando músicos de cada género, sin que tuvieran que adaptarse a la música urbana, sino que se dedicaran a esos géneros en particular que iban a cantar”, expresó Pabón, quien junto a Cabra, conocido como “Visitante” de Calle 13, escogieron a un selecto grupo de músicos, quienes aceptaron el reto.

De hecho, para Pabón trabajar junto a Rivera, quien ha producido sus temas desde que comenzó en la música, así como con Cabra, ha sido “un sueño”. “A Wiso lo conozco desde que estudiamos juntos en la Escuela Libre de Música de San Juan y Eduardo siempre ha sido mi productor favorito y ha sido una influencia bien grande para mí. Por lo que tenerlos juntos en mi primer álbum es más que un sueño”, añadió el artista que estudió su escuela superior en CEDIM de la Universidad Interamericana. “Sinceramente, creo que tener un álbum con las personas que me inspiraron a hacer música, tanto en el área de producción, como con las colaboraciones, es el mayor logro que he tenido en mi carrera”.

De hecho, Pabón y Cabra lograron reunir una exclusiva lista de música y cantantes que colaboraron en el album incluyendo a la agrupación de rumba cubana Adonis y Osaín del Monte, quienes interpretaron junto al puertorriqueño el tema “Galería”. Además, la cantante española de flamenco Concha Buika lo acompaña en “Ay, amor”, mientras que el grupo puertorriqueño de reggae Gomba Jahbari, una de las agrupaciones favoritas del reggae en español del cantante, lo acompañan en “Manifestación de amor” y el cantante cubano Mayito Rivera, uno de los vocalistas de la orquesta cubana Los Van Van, dejó su huella en el tema “Leyenda”.

Por otro lado, también se puede escuchar en el álbum la voz del puertorriqueño Rauw Alejandro, en el tema “Esperando”, a quien le une una amistad con Pabón. “Luego de muchos años, pudimos colaborar nuevamente. Había trabajo con él como compositor para su álbum ‘Vice Versa’, donde participé en ‘Todo de ti’, ‘Desenfocao’ y ‘Brazilera’, ‘¿Y eso?’”, detalló Pabón, quien trabajó como actor de teatro y televisión en proyectos como “No me compares”, de Univisión, y “Por amor en el caserío”. “También trabajamos en el sencillo ‘Tarde’, que fue el que me dio a conocer aquí en Puerto Rico, radialmente hablando”.

Cada tema del álbum de Rafa Pabón va a estar representado por un mural en la próxima edición de Santurce es Ley. (Alexis Cedeño)

Durante el 2022, Pabón estuvo de gira por Venezuela, Colombia, México, España y Puerto Rico. Así mismo, en los últimos meses lanzó dos EP, “Dial Up” y “Asimétrico” con colaboraciones de Pedro Capó, Lola Indigo, Chimbala y Brray, entre otros.

Santurce es Ley

Lo interesante de este nuevo álbum es que Pabón quiso unir el arte plástico con la música, para darle vida visual a todos los temas. “El concepto inicial era crear 12 cuadros o piezas de arte, y escoger a 12 artistas plásticos que interpretaran cada canción. Luego, me junté con Alexis Bousquet, curador y director de ‘Santurce es Ley’, que este año celebra su octava edición, y decidimos unir fuerzas”, mencionó el cantante. “Fue así que decidimos que, en vez de ser interpretado en un cuadro, se hicieran murales. De esta manera, 12 de los 25 murales que estarán en distintos edificios en la calle Cerra, en Santurce, van a ser de de la Colección Galería de Rafa Pabón y cada persona va a poder ver el mural, escanear un QR Code y escuchar la canción mientras ve el mural”.

El cantante quiso destacar que cada uno de los murales fueron creados por los artistas sin ningún tipo de restricción, siendo una interpretación de lo que escuchó y una expresión de lo que sintió al escucha el tema que le tocó.

Los artistas invitados que crearon los murales inspirados en el álbum “Galería” son: Danaé Brissonet, David Zayas, Ekosaurio, Sofía Maldonado, RIMX, Deider, Rafike, Guanina Escalera, Miguel del Cuadro, Patricia Esperanza, Rafa Algarín y Poncili.

Uno de los murales inspirados en el álbum "Galería", del cantante Rafa Pabón, y que se podrá ver en el evento "Santurce es Ley". (Suministrada)

“Van a ser tres días donde el público va a poder disfrutar de los murales, del proceso creativo, del trabajo de varios artesanos, así como de actividades relacionadas al arte. Ser parte de este festival tan icónico es algo que me causa mucha ilusión el poder. Además, me siento contento poner mi granito de arena en la comunidad de Santurce”, añadió el compositor y productor musical de 26 años. “Creo que es bien importante hacer este tipo de activiades, porque nosotros tenemos una responsabilidad social también y esta es una manera de aportar un poquito más allá de simplemente música, sino que podemos darle vida y color a esa calle, a la vez que apoyamos a 12 artistas plásticos en lo que aman. De igual forma, ellos me han apoyado a mi en este proyecto, por lo que me siento súper agradecido”.