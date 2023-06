Después de dos meses de preproducción, cinco días de ensayo, un día entero de montaje, y cuatro horas de show, la cantautora puertorriqueña Raquel Sofía entrega al público lo que hasta ahora ha sido su proyecto más emocionante y más difícil, a la vez.

Luego de cantar en bodas y bares; ser telonera de grandes artistas, corista, artista de disquera y artista independiente; vivir en Puerto Rico, Miami y México; de enamorarse y de que también le rompieran el corazón, además de haber compuesto cientos de canciones en diversos géneros musicales, siente que ha vivido incontables vidas.

Desde antes de su primer álbum “Te quiero los domingos”, que le valió una nominación al Grammy Latino en 2015 como Mejor Artista Nuevo, hasta el presente, ha sido mucho lo vivido. Mira al pasado, sus experiencias y, al día de hoy, se siente otra. Incluso, al momento de entonar las mismas canciones del pasado, siente que tienen otro sabor.

Por eso ha llamado a su más recién y cuarto proyecto “9 Vidas”, que lanzó el pasado 26 de mayo, y en el que incluye 10 canciones grabadas totalmente en vivo, convirtiéndolo en una pieza audiovisual que refleja de una manera íntima su propuesta, en la que incluyó algunos de sus mayores éxitos, como “Déjalo ir”, “Te amo idiota” y “Tenemos historia”.

“Incluí seis canciones nuevas y cuatro de mis canciones viejas, que son favoritas de los fans, pero también canciones que yo quería cantar en vivo, porque el punto era hacer algo que yo demostrara cómo es mi ‘performance’. Así que quería disfrutarlas en vivo, aparte de que también han sido importantes en mi carrera. Fue también como una retrospección, de que tengo muchas vidas y de que voy a seguir viviendo muchas más”, indicó vía telefónica la artista independiente a El Nuevo Día, que hace cinco años radica en México.

Raquel Sofía podrá emular lo que es su más reciente trabajo ante el público boricua, cuando se presente, el próximo 19 de agosto en el Moneró Café Teatro & Bar en Caguas a las 8:00 de la noche, como parte de una gira a la que ha llamado igual que su disco, que le permitirá un encuentro íntimo, interactivo y relajado con su público, que además le brindará espacio para improvisar.

“Estoy emocionada con este encuentro porque en Puerto Rico he cantado muchas veces. He sido casi la telonera oficial del Choliseo, de diversos artistas. Me han invitado mucho a cantar, he cantado en todas las barras que te puedas imaginar en toda la isla, pero nunca en un teatro. Entonces me emociona mucho este espacio súper íntimo, un teatro pequeño, en el que puedo hacer un show con banda, con más calma, que puedo hablar y decir de qué tratan las canciones. Será un show más planeado, con artistas invitados y más extenso. Ya lo he hecho en México, pero esta será mi primera oportunidad en la isla”, destacó.

Según expresó, cantar en Puerto Rico le dará la oportunidad de interpretar canciones que el público boricua conoce, como su dueto con Víctor Manuelle en el tema “No quería engañarte”, así como el “cover” que hizo para el Especial del Banco Popular del tema “Espíritu libre” de Ednita Nazario. Normalmente, estos temas no los canta en México, por lo que está muy emocionada, aparte de que abre ese espacio a la posibilidad de compartir escenario con algunos amigos y colegas.

La grabación anhelada

Desde Ciudad de México, en octubre del 2022 contó y cantó como quiso, muy a su estilo, siendo honesta al momento de interpretar, así mismo con las líricas de sus canciones. Sin un amplio andamiaje, se lanzó a realizar una grabación que anhelaba, fuera de un estudio, con el calor de una banda y un selecto público en una atmósfera cálida.

“Fue un super reto, de las cosas más difíciles que he hecho porque es un proyecto independiente y creo que eso es de lo más especial que tiene ‘9 Vidas’. Aquí no hay disquera, aquí no hay un HBO pagando el especial. O sea, esto fue un esfuerzo de amigos. Yo me traje a dos miembros de mi banda que estudiaron conmigo en Miami, el resto fueron gente de aquí de México y todo fue pidiendo favores. En realidad, lo que hizo el proyecto tan especial es que fue un proyecto de muchos amigos. Quisimos hacer algo gigante, lo logramos y lo sacamos adelante, sin ninguna estructura gigantesca detrás. Entonces es un proyecto como superorgánico y superpersonal en el que aprendí mucho, cometí errores, lloré, me enfermé, reí, pasó de todo”, compartió acerca de la pieza visual de aproximadamente 40 minutos.

Raquel Sofía señaló que aunque normalmente en un disco en vivo se regraban muchas cosas, ella en este proyecto lo dejó todo, tal y como realmente se grabó. Del mismo modo, también adentra al público en su proceso de creación y grabación del disco.

“A veces me desafino un poquito o a veces me quedo sin aire. Entonces quería hacer ese desafío porque quería mostrar quién soy yo en vivo. Como me siento cómoda es en una tarima y ahora, con la rapidez que hay que sacar música y como tiene que sonar, llevaba años grabando discos en un estudio, estéril, yo solita encerrada en un cuartito. ¿Me entiendes? Qué cool volver a sentir una banda, que yo volviera a mi a ver músicos mientras canto”, explicó la artista, quien entre canción y canción va haciendo comentarios o explicando cómo nacieron éstas.

Sin un amplio andamiaje, Raquel Sofía se lanzó a realizar una grabación que anhelaba, fuera de un estudio, con el calor de una banda y un selecto público en una atmósfera cálida. (HILDA_PELLERANO)

La cantautora menciona ser un libro abierto y eso lo saben sus seguidores de la plataforma TikTok, donde suele hablar de su vida. “No me da miedo compartir mi vida porque siento que todos vivimos experiencias similares y parecidas, y nos sentimos muy solos de todas formas. Creo que al compartir lo que me pasa y escribir canciones sobre eso, los que me escuchen se sientan acompañados.

Su próxima presentación en la isla marcará el inicio de su gira por varios países de Latinoamérica, finalizando en diciembre de 2023. Los boletos para esta velada ya están disponibles a través de la plataforma de Ticketera.