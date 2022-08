La cantante puertorriqueña Villano Antillano y la rapera dominicana Tokischa no solo han recibido críticas de parte de usuarios en las redes sociales por su actuación la discoteca Brava, en Isla Verde, sino también de colegas del género que han rechazado el comportamiento de ambas en el escenario.

En su presentación del pasado lunes en la discoteca ambas raperas tomaron agua y lamieron un vaso a la misma vez, desde el piso y luego se besaron en la boca. Ante la difusión del performance a través de videos en las redes sociales el primer exponente urbano en generar la controversia y criticarlas fue Omy de Oro.

El exponente urbano se expresó a través de una historia en su cuenta de Instagram.

“Yo no puedo patrocinar esto, real. Están bien a lo loco...vergüenza ajena. Fanáticos y artistas que apoyen esto que me dejen de seguir pa’l carajo”, escribió Denis Omar Aponte Rivera, conocido como Omy de Oro.

Villano Antillano respondió sus expresiones desde su cuenta de Instagram.

“Nos jodimos con el que hay que pedirle permiso para vivir...”yo no puedo patrocinar esto” a las dos nos va cab… y vete y patrocínate pa’l car…”, fue la primera contestación de la intérprete transgénero a Omy.

La controversia prosiguió al Omy añadir que él no es “homofóbico ni machista, el que me conoce sabe y con eso estoy tranquilo”.

“Villano Antillano a mí también me va cab… y no he tenido que estar haciendo estupideces en las redes pa’ irme viral!!!. Piensa en los niños, piensa en lo que representas y por lo que ellos han luchado. Mete mano y demuestra con música que usted la tiene”, sostuvo Omy en una de su historia de Instagram, medio que la voz de “Mala Mía” utilizó para contestarle a Omy.

Posteriormente, Villano Antillano añadió otras expresiones en relación al asunto en el que explicó con detalle a través de videos en formato de ‘stories’ que la controversia se desata por el pensamiento machista, ya que cuando Tokischa se besó con Madonna y con Rosalía a “ti no te molestó”.

“Te molestó el beso de Tokischa con Villana, porque Villana es una mujer trans y una maric**a. Entonces eso está aquí atrás (señala el cerebro) dices que no eres homofóbico”, precisó Villano Antillano.

A la controversia se sumó Cosculluela al avalar el cometario de su colega Omy, con quien grabó recientemente un tema musical.

“De acuerdo 100% con Omy de Oro. Sin coj... me tiene baby. Ya el género parece una jaula e locas. Hay demasiados chamaquitos que siguen el género y hay que dar ejemplo, no sé puede impulsar toa (sic) esa mielda (sic)”, expresó Cosculluela.

Villano Antillano aclaró en el día de ayer que a raíz de la controversia hizo constar que está recibiendo amenazas de muerte.

La artista de 27 años utilizó su cuenta de Twitter, cuyo nombre de usuaria es “La Rachél” @villanomalandro, para comunicar las amenazas.

“Quiero también hacer constar, con mucho respeto y un sentido de responsabilidad increíble, la cantidad de mensajes que he recibido diciéndome que me van a matar como a Kevin Fret; por ser una bocona, por puta y por alzá… solo por haberle contestado a unos macharranes presentaos”, indica uno de sus mensajes.

La intérprete de temas como “Pájara”, “KLK”, “No Confío” y “Un Amarre” continuó: “Este es el estado de la macharranería y los feminicidios en Puerto Rico, esta es la violencia que hay en la calle y a la que nos enfrentamos soles todos los días yo y mi comunidad… da vergüenza y es penoso, pero no piensen ni por un segundo que el miedo podrá más que la valentía”.