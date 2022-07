Ni antes, ni después. Desde Perú, el cantante puertorriqueño, René Farrait, cuenta que ha comenzado a vivir la realidad de un gran sueño que nació en la década del 1980. Convencido de que “el momento es ahora” y que “todos los planetas se alinearon”, el ex Menudo disfruta uno de los puntos más trascendentales de su carrera a manos llenas.

Mientras se alista para otra gala de “nocauts” de “La Voz Senior Perú”, el artista de 54 años dice que el volumen de trabajo es tanto, que el tiempo no le ha alcanzado para ver el documental “Menudo: Forever Young” de los cineastas Ángel Manuel Soto y Kristofer Ríos. El trabajo audiovisual estrenó el pasado 23 de junio en HBO Max.

“Lo tengo en mi teléfono, me lo enviaron, pero no lo he visto. Quiero verlo, por supuesto. Lo voy a ver. Lo voy a ver porque varias personas me dijeron que está bueno. Quisiera verlo para que no me cuenten y tener mi propia opinión”, expresa Farrait, quien en el 2021 expresó su descontento ante el estreno de la serie “Súbete a mi moto” de Amazon Prime.

PUBLICIDAD

Para contar “su verdad”, el papá de Naiomi y Alana, anunció que lanzaría la bioserie “Mi historia: la vida de René Farrait”. Según manifestó en aquel entonces, la producción develaría su etapa en la banda y todo lo sucedido con el manejador Edgardo Díaz, a quien acusó anteriormente de abusos, maltrato físico y explotación infantil.

Hoy, el también entrenador personal reafirma la publicación de la bioserie, aunque admite que “no es fácil” porque quiere hacerlo bien. Sin entrar en detalles, Farrait apunta que ya está trabajando en el proyecto.

“Estamos haciendo muchas cosas para que eso suceda, y coge tiempo. No queremos caer en lo mismo del, tú sabes, hablar y hablar”, puntualiza.

“Mi música”

El pasado 10 de junio, el cantante puertorriqueño de ascendencia francesa acudió a sus redes sociales para anunciar su primera gira como solista, “Mi música”, 26 años después del primer intento. La cita musical será el 29 de julio en el Houston Arena Theater a las 8:00 p.m.

“Quizás ustedes no puedan comprender lo que todo esto significa para mí. Fueron muchísimos años de aprendizaje y espera los cuales fueron muy duros. Pero hoy tengo el placer y el orgullo de poderles presentar el comienzo de esta gran gira por toda Latinoamérica y los Estados Unidos. Es un espectáculo que se ha preparado con todo el amor del mundo. Ya ustedes se podrán imaginar”, prometió en el mensaje que rápido alertó a sus seguidores.

El ‘show’, según cuenta a El Nuevo Día, supone un recorrido por su carrera musical. El repertorio incluirá las canciones más icónicas de Menudo y varias de sus melodías como solista.

PUBLICIDAD

“Es un repertorio bien chévere, que mucha gente las conoce porque eso se cantó durante varios años, semanalmente, en el programa ‘Juventud 83′, cuando teníamos el programa en Telemundo. Aparte de que, en Latinoamérica, con el primer disco como solista, tuve la suerte de poderme ganar un disco de oro en México y dar varias giras en México y en otros países”, explica mientras ofrece detalles de una serie de “meets and greet” que, de igual forma, lo mantiene ilusionado.

“Convivencia virtual” y “Convivencia presencial” son encuentros íntimos donde Farrait se nutre del apoyo y cariño de la fanaticada que lo ha acompañado por casi tres décadas. Los próximos eventos de esta índole tendrán lugar el 22, 23 y 30 de octubre en México.

Aunque por el momento no cuenta con artistas invitados para la gira “Mi música”, quien casi pierde la vida por una enfermedad hereditaria, reconoce que es buena idea compartir el escenario con algunos amigos. De igual manera, adelanta, que en el 2023 llegará a la isla para deleitar al público boricua.

“Por supuesto, claro que sí. Quiero ir a Puerto Rico a hacer el ‘show’. Probablemente sea el año que viene o antes. Si es antes, mejor. Puerto Rico tiene que estar ahí. Yo tengo que tocar en Puerto Rico, definitivamente. También vamos a hacer una convivencia, que nunca lo hemos hecho en Puerto Rico, un ‘meet and greet’”, cuenta.

Fascinado con “La Voz Senior Perú”

Farrait describe su rol como “coach” de “La Voz Senior Perú” como “chévere y diferente”. Aunque conocía del proyecto, el artista reconoce que nunca se había sentado a verlo, por lo que tuvo que estudiarlo para poder entender su estructura.

PUBLICIDAD

“Pero ha sido una experiencia bien bonita. Aquí en Perú me han tratado espectacular, la gente del canal, la gente de la producción, en donde me estoy quedando en el hotel, la gente (es) bien amable, los fanáticos...”, expone.

El ex Menudo aprovecha para agradecer a los clubes de fanáticos que, gala tras gala, acuden a los predios del estudio de grabación para poder compartir con él. El puertorriqueño cuenta que, en Perú, como actualmente es invierno, por lo que sus seguidores han tenido que esperar por largas horas en bajas temperaturas.

“Mis compañeros de trabajo, Daniela, Eva y Raúl, que son cantantes de acá, gente con muchísima trayectoria, me han hecho sentir como si yo fuera de acá, así que de verdad que me han tratado con un cariño espectacular. He hecho una buena amistad con ellos tres, que son mis compañeros de jurado. Llevo aquí mes y medio, ya me voy en unos días, después tengo que regresar para finales en agosto, pero la he pasado súper bien”, puntualiza.

Farrait dice que, en más de una ocasión, ha estado a punto de llorar con las interpretaciones de los participantes, quienes también deben contar sus historias de vida. “Esto se va mucho por la parte emocional y estas personas llevan toda su vida tratando de cumplir su sueño de cantar o hacer música y aquí le están dando la oportunidad”, agrega.