El cantante y compositor estadounidense Richard Marx se presentará por primera vez en concierto en Puerto Rico como parte de su gira “Richard Marx 2022″, el próxino18 de marzo, en el Coca Cola Music Hall.

Este artista de pop rock, no solo ha vendido más de 30 millones de álbumes a nivel mundial, sino que destaca como el único artista masculino en la historia en que sus primeros siete sencillos llegan al top 5 en la lista de Billboard.

Además, la voz de los éxitos “Righ Here Waiting”, “Hold on to the Nights”, ‘’Endless Summer Nights” y “Satisfied”, entre muchos otros, ha obtenido un total de 14 sencillos número uno tanto como intérprete como compositor y productor.

Asimismo, según Billboard, Marx tiene la distinción de haber escrito canciones que han alcanzado el número uno en varias listas de Bilboard en cada una

de las últimas cuatro décadas (de 1980 a 2010).

Los boletos para disfrutar de este romántico e inigualable concierto estarán a la venta a partir de mañana jueves desde las 10:00 a.m. en Ticketera.