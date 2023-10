A solo semanas de haber concluido con su gira mundial sinfónica, el puertorriqueño Ricky Martin comenzó nuevamente una gira de conciertos que lo llevará a lo largo y ancho de Estados Unidos. Sin embargo, en esta ocasión, el cantante no estará solo, ya que será acompañado por otras dos súper estrellas de la música latina y del mundo: Enrique Inglesias y Pitbull.

El primer concierto de la gira The Trilogy Tour, se llevó a cabo ante casa llena el sábado, 14 de octubre de 2023, en el Capital One Arena de Washington, D.C. Esta es la primera vez que estos tres artistas comparten el escenario, cada uno ofreciendo presentaciones únicas acompañadas de una impresionante puesta en escena.

El espectáculo dio inicio con la presentación de Pitbull, quien puso a bailar al público con su reconocida lista de éxitos, incluyendo “Fireball”, “Time of Our Lives” y “Give Me Everything”. Por su parte, Enrique Iglesias mantuvo la fiesta en el escenario con un repertorio que incluyó sus canciones más importantes como “I Like It”, “Bailando” y “El perdón”, entre muchas otras.

La noche concluyó con nota alta, luego de que Ricky Martin interpretara un repertorio compuesto por sus grandes éxitos incluyendo canciones como “Vente pa’ ca”, “Pégate” y “María”, entre muchas más.

Para aquellos que presenciaron la primera parada de esta gira, la inolvidable noche musical entregó una emocionante mezcla de sus éxitos más grandes de sus respectivas carreras, con influencias de pop, música dance y electrónica, todo respaldado por una producción de clase mundial y visuales de última generación.

Desde Washington DC, la gira continuará con paradas en Toronto y Montreal, en Canadá, seguido por varias ciudades en la costa este de Estados Unidos, como Boston y Nueva York, para luego ir a Chicago, Dertroit, Orlando, Miami, Dallas, San Antonio, Phoenix, Los Ángeles y Las Vegas, entre otras. El cierre de la gira será el lunes, 11 de diciembre de 2023, en el Rogers Arena, en Vancouner, Canadá.

Fechas de la gira “The Trilogy”