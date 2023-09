En una isla tropical como es Puerto Rico, hay espacio para todo tipo de música, sobre todo cuando se trata de ritmos cadenciosos tan tradicionales como lo es el merengue y la salsa. A eso es lo que apuesta el cantante y compositor puertorriqueño Rubiel Omar, quien acaba de lanzar el álbum “Un nuevo comienzo”, en el que combina ambos ritmos que le encantan tanto a él y al público.

Este artista, nacido y criado en Hato Rey, se dio a conocer en el mundo luego de estar seis años como parte de los cantantes principales de Grupo Manía, y hace apenas dos años comenzó a labrar su carrera como solista, componiendo y produciendo su material discográfico. “Aunque llevaba muchos años viviendo de la música, me faltaban muchos retos por realizar. En Grupo Manía estaba realizando el rol que me correspondía y lo hacía con muchísimo amor, me encantaba lo que hacía, pero tenía en mi lista hacer mi carrera como solista y me lancé”, explicó este cantante, conocido como Rubi, que estudió toda su escuela en el Colegio Congregación Mita. “Gracias a papa Dios tengo la producción nueva y estoy dándole promoción a los temas, que ya están disponibles en todas las plataformas digitales y hasta físico, para aquellos que les gustan los cedés”.

El álbum “Un nuevo comienzo” tiene cinco salsas, cinco merengues y una balada, los cuales fueron compuestos por Rubiel Omar. Por otro lado, cuatro de los merengues fueron arreglados por el maestro Ringo Martínez, fundador de la Patrulla 15, y otros seis temas fueron arreglados por el propio Rubiel Omar.

A pesar de que siempre se ha destacado por cantar temas de merengue, decidió incluir las canciones de salsa por una razón muy simple. “A mí me encanta la salsa. Soy salsero y me di la oportunidad de hacer lo que me gusta. Yo siempre dije que era salsero, pero el merengue me persigue porque verdaderamente me ha dado de comer por muchísimos años”, añadió el cantante, quien comenzó su carrera musical en Ohio, en la década de 1990, cuando se mudó de joven para buscar trabajo y donde permaneció durante tres años. “Esta es la primera vez que canto el género de la salsa y me siento preparado. De hecho, puedo cantar cualquier tipo de género tropical, ya que lo hacía en mis comienzos cuando estaba en grupos de secuencia, donde cantaba hasta bachata”.

Tema en promoción

Actualmente, Rubiel Omar tiene un tema en promoción que viene como anillo al dedo, pues se titula “El sol está...”. Este pegajoso merengue hace alusión al clima y la temperatura boricua, así como de todos los países latinoamericanos cercanos a nuestras latitudes. “Esta canción habla del clima que nos encontramos diariamente en la isla, donde cada vez que nos tiramos a la calle, luego de estar en una oficina o un centro comercial, nos da ese cantazo del sol y decimos ‘diantre, el sol está...’. Y le podemos llamar de distintas maneras, ‘está que pica, que arde, está brutal’”, detalló el cantante entre risas. “El vídeo muestra eso mismo, donde ves a los trabajadores en la calle pasando mucho calor, ya sea un mecánico, una persona cortando grama o un ‘gruero’, y a pesar de eso siempre estamos alegres y no nos afecta a nosotros”.

Apuesta por lo tropical

Este carismático cantante entiende que, a pesar de la popularidad que ha alcanzado la música urbana en la isla y otros países, tanto la salsa como el merengue no morirán y se mantendrán en el gusto del público. Simplemente, en opinión del artista, hay que darle el trato que se merece. “Actualmente, vivir de la música tropical es un reto, pero a la vez gratificante. La salsa y el merengue son géneros que no mueren, simplemente hay que darles el cariño que se merecen. Entiendo que si nos unimos todos y no hay estos dimes y diretes entre colegas, podemos llevar estos ritmos a donde se merecen estar”, destacó el artista, quien también cantó por varios años con el Grupo Riyko. “Una fiesta sin merengue y sin salsa no es fiesta. Estos son altas y bajas. Llegas a un nivel de altura y vuelve a un nivel normal. Viene un género nuevo, la juventud lo consume y vuelve otra vez a su zona normal. Siempre va a haber géneros nuevos, pero el merengue y la salsa nunca van a morir”.

Presentaciones en vivo

Este veterano cantante, que por tantos años se presentó en vivo con Grupo Manía y Grupo Riyko, nunca se había parado en un escenario a cantar como solista hasta hace algunas semanas, cuando formó parte de las fiestas de pueblo de Morovis. Esto fue un momento muy significativo para Rubiel Omar y significó un paso más en su solidificación en su carrera como solista.

“Esto es algo emocionante para mí. La presentación se dio brutal y todavía estoy emocionado. No es lo mismo estar en una agrupación, que tener tu propio proyecto y ver el fruto de todo ese trabajo ahí en acción”, destacó Rubiel Omar, quien además de tocar y cantar sus nuevos temas, tuvo que improvisar una bachata ante el insistente pedido de un señor que estaba en el público. Según el cantante, la persona se fue de la plaza sumamente contento tras complacerlo.

Algo que Rubiel Omar quería evitar a toda costa era comenzar a presentarse en vivo, ya fuera en actividades privadas o de pueblo, cantando temas de otros grupos y artistas, razón por la cual esperó a tener su propia producción para hacerlo. “Quería tener mi producto, no quería tirarme a la calle cantando canciones de los demás. Claro, si me piden una canción de otra persona o de un grupo que yo estuve, se la canto. No hay problema, pero tengo un producto que enseñar”, añadió el puertorriqueño, dejando claro que está listo para estar en la calle y para ser contratado para todo tipo de actividades.

A pesar de que recién lanzó su nuevo álbum, este compositor no va a bajar sus brazos en estos momentos. “Estoy dándole promoción, pero uno no puede dormirse. Uno tiene que seguir produciendo. Anoche mismo me entró una melodía, empecé a escribir. No se puede parar porque ese es un error que cometemos. El mundo sigue evolucionando y sigue corriendo”, mencionó el cantante, que tiene presencia en todas las plataformas de “streaming”, como Spotify, Apple Music y YouTube, así como en las redes sociales, incluyendo a Facebook, Instagram y TikTok.