Si escuchamos la radio popular puertorriqueña en estos momentos, podríamos pensar que lo único que se produce en la música actualmente es el reguetón. Esto está lejos de la realidad. En la isla existen músicos talentosos y sumamente preparados que se han dedicado a crear música diferente y de gran calidad.

Ese es el caso de dos puertorriqueños que decidieron unirse para formar el grupo SACH. Tanto William Cruz, líder y bajista del grupo, como José “Gato” Rodríguez, baterista, han logrado vivir de la música tocando con agrupaciones de distintos géneros musicales tan variados como el rock, el jazz, el merengue y la salsa.

Sin embargo, lo interesante del proyecto SACH es que ofrecen un estilo de música que ellos bautizaron como Caribbean Fusion Soul, una mezcla de géneros electrónicos con el toque caribeño. “Nuestra música no se puede encajonar en un solo género, ya que tenemos mucha influencia de la música de la década de los setenta, del funk, del new wave, así como de música electrónica de los 90 y 2000. Podríamos decir que es música electrónica mezclada con jazz”, indicó Cruz, quien se graduó del Conservatorio de Música. “Realmente, cuando una persona escucha nuestra música es difícil que pueda definir el género”.

Recientemente, SACH lanzó un sencillo llamado “Surich”, el cual será parte de un álbum que lanzarán el próximo año. Esta es una forma de experimentar con las nuevas tendencias en el mercado, a la vez que les ayuda a palpar la reacción del público. “Nosotros estamos en la búsqueda constante de, no solo hacer música que nos guste a nosotros, sino que también sea del agrado del público”, comentó Rodríguez, quien también toca la percusión y “pads” electrónicos. “A través de nuestra música queremos llevar amor y paz, es una música libre, espontánea y dulce que nos gusta que las personas la absorban y la disfruten. Eso fue lo que quisimos transmitir con la canción ‘Surich’”.

Para esta canción el grupo logró producir un vídeo de alta calidad filmado y creado por el puertorriqueño Josean Martínez, quien vive en Taipei, Taiwán, desde hace unos dos años. Martínez había trabajado anteriormente con Cruz en proyectos de fotografía en la isla y se habían mantenido en contacto. Desde enero de este año ya habían comenzado a delinear lo que sería el vídeo, utilizando como base la música y el arte realizado como carátula del “single” creado por un artista egipcio donde se ven luces de neón mezclados con colores oscuros. “A nosotros nos gustan los videojuegos y todo lo que tenga que ver con la cultura japonesa y asiática. Es por eso que este vídeo, grabado en Taipei durante la pandemia, logra mostrar un mundo diferente a lo habitual. Queríamos crear un impacto visual para que cuando las personas lo vieran les creara la duda de si estaban viendo una película o un juego de vídeo, algo que se une a la música de fondo, lo que le da un aspecto raro y diferente”, añadió Cruz, quien también aportó con la toma de algunos detalles visuales para el vídeo.

El grupo SACH tiene dos álbumes anteriores, el primero titulado “Motion Minds”, de 2017, y “Elevation”, de 2019. Este último fue nominado como mejor álbum en la categoría de música Ecléctica en los Independent Music Awards. Todos sus trabajos están disponibles en Spotify y Apple Music, así como en YouTube.

Estos músicos tienen claro que su música no es comercial, por lo que su meta principal no es hacerse famosos. Simplemente quieren plasmar sus sentimientos e inquietudes en sus composiciones. “En realidad a nosotros lo que nos gusta es poder expresar el arte que tenemos dentro. No es cuestión de hacernos famosos, sino de hacer la música que nos gusta y que nos llena”, expresó Rodríguez. El grupo SACH está activo en las redes sociales como Facebook e Instagram, bajo “SACH Music”.

Cruz, a la izquierda, toca el bajo eléctrico de seis cuerdas, y Rodríguez, a la derecha hace lo propio en la batería y en los "pads" electrónicos.

Además de eso, tienen aspiraciones de poder participar en los grandes festivales de música electrónica alrededor del mundo, debido a la gran energía que reciben del público en vivo. “Nuestra música es para tocarla en vivo, para gozar y para celebrar”, añadió Cruz, quien también es compositor y pone su voz en algunas canciones. “La realidad es que queremos que alguien se enamore de nosotros, nos dé el apoyo para poder llevarnos a tocar a festivales alrededor del mundo, para entonces crear un impacto. Porque la música de nosotros la puede escuchar niños, jóvenes, adultos y personas mayores, porque es una música bien espiritual”. De la misma forma, como su música está llena de energía y poder, los artistas están interesados en trabajar en anuncios para grandes marcas, en películas o videojuegos.

Tanto Rodríguez como López están esperanzados que el público pueda escuchar y disfrutar su música con el propósito de que puedan experimentar algo diferente. Según los músicos, para ellos ha sido cuesta arriba poder llevar el mensaje de forma masiva. “Cuando tocamos en vivo tenemos un súper ‘fan base’ en Puerto Rico y a la gente le encanta la música. Pero hay unas limitaciones en el mercado ‘online’, porque la gente está acostumbrada a escuchar canciones enfocadas en los mismo. Ahí veo claramente que se cierran las puertas para darle la oportunidad al oyente para que se eduque y escuche y que sepa que existen otros géneros fuera de lo que la sociedad les impone”, expresó Cruz. “Simplemente queremos que nos den la oportunidad de escucharnos”.