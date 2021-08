El músico y gestor cultural estadounidense Matteo Burr ha vuelto a apostar al talento local con la nueva iniciativa de su proyecto San Juan Sound, con el que buscar dar mayor acceso a los artistas independientes del país.

Se trata de una edición musical especial en vinilo que incluye 11 temas de artistas y bandas del patio que han gestado sus propios proyectos sin el respaldo de grande sellos musicales o compañías multinacionales. Entre ellos se destacan Piquete, Polem, Epilogio, Grumpa, Les Grifos, Abraham Dorta, Del Mismo Racimo, Maryola, Alejandro Rigau, Zacchae’us Paul y el cantautor Joe Louis, entre otros.

Para este proyecto, Matteo Burr se asoció con su amigo Justin Crowther, de la renombrada Burlington Record Plant de Vermont, que estuvo a cargo del vinilo que incluye una mezcla ecléctica de la música independiente del país. Cada uno de los temas fueron grabados en el estudio de San Juan Sound -ubicado en el Viejo San Juan- y todas las ganancias que se hagan de la venta del disco irán destinadas en su totalidad a los artistas que participaron de la producción.

“Cuando abrimos San Juan Sound mi meta siempre fue lanzar no solo uno, sino varios volúmenes que compilaran y celebraran la cultura y escena musical independiente de Puerto Rico. Esto es una iniciativa local que tiene la meta de que se escuche a nivel global”, expresó Matteo.

El productor sostuvo que, aunque en Puerto Rico la escena musical independiente es vigorosa, es poco lo que se conoce de ella fuera del país, por lo que este proyecto busca precisamente que otras personas alrededor del mundo sepan que la isla es mucho más que reguetón, salsa, trap y pop.

“Me saca una sonrisa pensar en la posibilidad de que alguien en Barcelona, en Australia, en Iowa, o en cualquier lugar del mundo pueda escuchar esta música y se le abra una ventana para que conozca la magia musical de Puerto Rico. Mucha gente todavía me escribe que no tiene idea de lo que pasa en la escena musical independiente en Puerto Rico y es que solo piensan en los grandes géneros. No saben lo increíble que es la escena indie rock en el país y este álbum le da una muestra”, agregó el también músico.

Para ofrecer un poco de esa variedad, el disco se compone de cinco canciones que reflejan la variedad del indie rock en el país, y otras seis que trabajan la fusión, sea con la bomba y plena, con el bolero clásico o canciones originales que se alejan de cualquier etiqueta. “Quería que el disco representara la diversidad musical de la escena, pero que fluyera, por eso decidí que el Lado A fuera esa ventana a la escena de indie rock del país y el Lado B es un portal a otros sonidos”, agregó.

Para Armando López, de la banda Epilogio, el participar de este primer vinilo de San Juan Sound es una oportunidad sin igual, ya que no solo forman parte del disco, sino que su tema “Fusión” es el que abre toda la producción. “Eso para nosotros significa un montón y esa canción es bien especial porque fue el starting point de los integrantes de la banda, fue la primera canción que escribimos los cuatro juntos, y es bien especial para nosotros poder enmarcar ese sentimiento de lo que es este lanzamiento”, destacó, toda vez que dijo que Matteo Burr ha sido “el padrino” de la banda, siendo la primera persona que le dio la primera oportunidad en su carrera. Epilogio está por lanzar su segunda producción discográfica y tiene en planes una presentación musical en Puerto Rico y una gira musical por México.

Mio Alvarado, directora y gestora del proyecto musical Piquete -que fusiona la bomba y la plena con sonidos contemporáneos- sostuvo que este álbum es un espaldarazo a la labor que lleva haciendo junto a otras colegas para resaltar la variedad sonora que hay en el país y que le honra que su proyecto se incluya, siendo la única representación femenina del disco.

“Esto es un disco de colección y es un trabajo patriótico que todo el mundo debería de mirar para tomar nota y ejecutar algo parecido. Cada pueblo de Puerto Rico podría hacer un disco así con todas las bandas y artistas que hay, porque aquí hay mucho talento. Para mí este trabajo es algo bien revolucionario”, expresó. Piquete lanzará próximamente un disco en vivo que grabó desde el Coca-Cola Music Hall.

El vinilo de San Juan Sound se puede conseguir en las tiendas Micheo Music, Ojo De Trige y Sixne. También se puede comprar a través de sanjuandsound.org. Desde que comenzó operaciones hace tres años, San Juan Sound ha respaldado diversas iniciativas a través de su programa “Gift of Sound”, con la que donaron más de 50 guitarras a diversos músicos y estudiantes durante la pandemia, y con la que brindan apoyo en servicios de grabación, espacios de ensayo, talleres, lecciones, conciertos y donaciones de instrumentos a aquellos artistas independientes que tienen una necesidad particular y desean cumplir sus sueños en la industria.

Esta organización mantiene sus puertas abiertas a todos los virtuosos de la música gracias a donaciones, patrocinios y los servicios profesionales que ofrece.