La cantante mexicana Sara Sosa mantiene de manera latente y fresca aquella última conversación que sostuvo con su padre, el cantante conocido como el “príncipe de la canción”, José José, antes de este fallecer en septiembre de 2019.

La hija menor del cantante mexicano, que hizo estremecer a multitudes con su voz durante décadas, expresó a El Nuevo Día lo doloroso de la pérdida física de su amado padre, quien la cobijó y la introdujo al ruedo musical. Ya más fortalecida, cuenta cómo acudió al llamado que este le hiciera para cumplir con su promesa.

“Algo que nunca me iba a esperar, es que era la última conversación que íbamos a tener, en la que me hizo prometerle que iba a seguir cantando y que me lanzara. Realmente, meses antes de que él falleciera, los dos íbamos a lanzar música, pero al momento que él fallece, yo tuve que tomar una pausa porque fue algo muy fuerte para mí. Él no solamente fue mi padre, fue mi mejor amigo, mi maestro, mi mentor, mi todo”, indicó.

Tras haber fallecido su progenitor a los 71 años por una afección de cáncer de páncreas, Sara explicó que también tomó el tiempo necesario para enfocarse en cuidar a su mamá, la cubana Sara Salazar, quien ha confrontado percances de salud luego de un derrame cerebral que sufrió hace más de una década. Esta fue la tercera esposa del músico, después de dos matrimonios fallidos, uno con Natalia “Kiki” Herrera y otro con Ana Elena “Anel” Noreña.

“Ella también padece de su condición y realmente la muerte de mi papá fue algo que nos impactó a toda la familia. Decidí esperar, tratar de sanar, aunque en realidad uno nunca se sobrepone de una pérdida así, solo aprendes a vivir con ese dolor y aceptarlo, aunque es complicado”, compartió.

Sara Sosa se lanza al ruedo musical con “Pero te extraño”. (Alexis Cedeño)

El momento de cumplir

Casi cuatro años más tarde, recuperada y fortalecida, el pasado mes de junio esta cantautora cumplió con su promesa al lanzarse como solista.

“Se aprende a vivir con eso y mirar hacia adelante y cumplir las promesas que le hice y que le hicimos todos, incluyendo los que estábamos con él. Siempre nos dijo que hiciéramos todos los planes y que no nos rindiéramos, que Dios estaba con nosotros. Pero, pues imagínate, empezar sin esa persona que siempre estuvo a mi lado”, sostuvo acerca de la voz de “Gavilán o Paloma”.

Es su primer sencillo “Pero te extraño” con el que se lanza al ruedo musical, el reconocido tema de la autoría de Armando Manzanero, el también productor musical y actor lo grabó en su primer álbum, “Cuidado”, en el 1969, que le permite describir el sentimiento que está viviendo en este momento con su ausencia.

“Esa canción de ‘Tío Armando Niño’, como le decía yo, igual fue muy espontánea. Cuando decidimos grabarla no fue algo planeado y, pues así quedó, quedó en forma de demo, pero nos gustó tanto que la dejamos así. Eso se grabó como unos cinco o seis meses después de que falleciera papi”, narró la cantante de 28 años, a quien llaman “Sarita”.

Después de grabar “Pero te extraño” en el estudio de su casa con el director musical Carlos Pacheco y su esposo, el ingeniero Yimmy Ortiz, explicó que la guardaron sin tener algún plan de lanzarla. Casi cuatro años después, abrieron los archivos de los demos que tienen, y ahí fue cuando escucharon nuevamente la canción y decidieron lanzarla.

“Me pregunté, pero por qué no lanzar esta canción primero, en honor a él, antes de empezar todo, porque la promesa fue con él. La lanzamos para el Día de los Padres. Es algo muy, muy, muy especial para mí poder hacer esto para él y para mi madre también, que tanto me han apoyado y que tanto amor me han dado en todo este proceso”, dijo acerca de quien fue considerado como un ícono de la música romántica latinoamericana.

No duda en decir que se le hace extraño no estar al lado de su padre ni detrás de las cámaras, como había estado acostumbrada. “Ahí vamos poco a poco, aprendiendo, porque siempre es un proceso nuevo, todos los días”, agregó.

De igual modo, destaca que ahora lo que le resta es agradecerle al público por la manera en que ha respondido a este lanzamiento. “Ellos siempre han sido nuestra gran familia. Ver que no estamos solos, que siempre están ahí con nosotros y que entienden de mi proceso y que han sido pacientes conmigo en esperar; no tengo palabras suficientes para agradecerles”, puntualizó.

Esta isla siempre se caracterizó por recibir con admiración, respeto y cariño al “Príncipe de la Canción”, por lo que su visita a Puerto Rico para promocionar este tema que lanzó y sus nuevos planes como solista, significa algo muy grande para Sara, porque nos llegó a considerar como su segundo hogar, por la frecuencia con la que visitaba a la isla.

“Siempre de niña venía con mi papá, como una o dos veces al año, también a promocionar todo aquí, incluyendo toda su discografía. Tengo mucha familia aquí, muchas amistades muy queridas y significan mucho, porque no solamente han sido parte de mi vida, sino que le pido a Dios que puedan recibir la música romántica, pero de los jóvenes también, que pueda unirnos a todos porque todos tenemos el mismo sentimiento y porque la música romántica, nunca pasa de moda, como decía mi papá”, recalcó la cantante, quien planifica continuar lanzando temas inéditos, un disco completo en el género romántico.

“Llevo tiempo trabajando en canciones mías, que las escogió mi papá, que él quería que yo lanzara. Igual los arreglos y todo, mi papá me ayudó en eso. Ahora ver también a la familia, mi esposo, amistades de toda la vida, igual, compositores de mi papá, ingenieros de mi papá, que están en el proyecto. Todo el mundo que papá dejó trabajando en el proyecto, mucho antes de que falleciera, siguen ahí, se ve el apoyo, el amor”, destacó a la vez que sostuvo que no descarta más adelante grabar temas que se popularizaron en la voz de José José, como parte de ese legado musical.

Aferrada al lenguaje universal: la música

Para Sara era imposible no quedar encantada con la música, pues apenas siendo una niña de 4 años comenzó a tomar clases de piano, impartidas por su abuela paterna, Margarita, quien llegó a estar en el Conservatorio de Ópera Nacional e Internacional. Posteriormente, su papá empezó a darle clases de guitarra, bajo y canto.

“Imagínate estar rodeada de unas personas tan increíbles, es tan majestuoso. Cómo no me iba a encantar la música, cómo no se me iba a pegar, como decimos nosotros los mexicanos, pero que de verdad, cómo no enamorarse de eso y del público precioso, que es nuestra familia”, mencionó la artista, que ya desde los siete años, empezó a ser parte de las giras de su padre y con otros artistas.

Aunque continuó trabajando en Disney, haciendo doblajes e interpretando canciones de esta compañía, además de trabajar con la Unesco y de estar constantemente trabajando detrás de las cámaras en el medio artístico, ahora llegó su momento de ser la protagonista en el escenario, por la vertiente romántica.