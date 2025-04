Sara “Sarita” Sosa Salazar , la hija del fenecido cantante mexicano, José José , y Manuel José , intérprete colombiano que alega ser el hijo no reconocido del “Príncipe de la canción” se encuentran juntos por primera vez en Puerto Rico para rendirle tributo a una de las grandes voces del pentagrama musical latino tras cinco años de su muerte.

“Manuel es mi cuate. Es una persona que amamos muchísimo y ha sido el rayo de luz que a mí me llega entre tanta tiniebla. Es una persona que sabe y conoce a Jesús. Eso es lo que nos une, nuestra fe y creencia en Dios”, confesó la hija de José José.

Manuel José reveló que en el caso de ellos, tras la muerte de José José se afianzaron los sentimientos entre ambos, ya que no se había cultivado el vínculo entre ambos.

“Tenía mucho deseo de venir acá y es la primera vez que nos juntamos para dar un concierto como tal y elaborado. Exactamente en dos meses vamos a regresar a Puerto Rico. El tiempo se pasa volando porque hace poco estuvimos hablando de esto y ya oficialmente estamos hablando de esto para poder presentarnos juntos en concierto. Tenemos todo programado. No estamos escatimando nada para que este concierto sea memorable aquí y luego en el resto de ciudades de Estados Unidos”, indicó el intérprete que participó en la Liturgia de Pascua de Resurrección de la Iglesia Católica Apostólica, celebrada el domingo en la Capilla del Convento de las Siervas de María en el Viejo San Juan.

“No pude tener esa convivencia con José José. El nivel de calidad de José José es insuperable. Él cuando fue a Colombia me dijo: ‘tú tienes un don de Dios en tu garganta para que hagas feliz a la gente y por favor no lo olvides nunca’. Me regaló su bendición y esas palabras son como un testamento para hacer las cosas bien”, detalló el colombiano.