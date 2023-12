El rapero Sean “Diddy” Combs ha sido demandado por la violación en grupo en 2003 de una menor de edad, a la que supuestamente drogó en su estudio de Nueva York, aunque el artista negó todas las acusaciones de las que ha sido señalado durante las últimas semanas.

Según informa la revista Rolling Stone, la víctima no identificada alega que a los 17 años fue trasladada en un jet privado desde Michigan hasta el estudio del rapero en Nueva York y que ahí fue violada por tres personas, entre ellas Combs, quien tenía 34 años, y el presidente de Bad Boy Entertainment, Harve Pierre.

En su testimonio la mujer asegura que fue sometida a “copiosas cantidades de drogas y alcohol” y que los hombres se turnaron para violarla en un baño del estudio.

El cantante negó las acusaciones inmediatamente después de que se interpusiera la demanda, asegurando su inocencia en todas las acusaciones que se le han hecho recientemente, que alegó provienen de personas que buscaban un “pago rápido”.

PUBLICIDAD

“Es suficiente. Durante las dos últimas semanas, me he sentado en silencio y he visto cómo la gente intentaban difamarme, destruir mi reputación y mi legado”, expresó Combs a través de una publicación en Instagram.

“Permítanme ser absolutamente claro: yo no hice ninguna de las cosas horribles que se alegan. Lucharé por mi nombre, mi familia y por la verdad”, ahondó.

Esta es la cuarta demanda en las últimas semanas contra el cantante de ‘I’ll Be Missing you’, cuya última acusación describe conductas similares del rapero hacia su exnovia Casandra Ventura, la cantante de R&B conocida como Cassie, quien lo acusó de violarla y golpearla a lo largo de una década.

La última demanda presentada contra Combs se hizo bajo al amparo de la Ley de Víctimas de Violencia de Género de Nueva York, que permite a los supervivientes de la violencia de género presentar demandas civiles contra sus agresores, incluso una vez transcurrido el plazo de prescripción.