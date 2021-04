Miami - El número “42” que da título al cuarto álbum de estudio de Sech encierra un mensaje con el que el cantante panameño quiere “celebrar” los aportes de las personas de raza negra y al tiempo mostrar su esencia más personal y profesional.

“Es mi disco más personal”, afirmó.”Ese es el número que tenía Jackie Robinson el primer hombre negro en las Grandes Ligas (de béisbol) y de ahí en adelante nacieron varias estrellas”, explicó el artista sobre el disco que salió ayer, jueves.

El artista de 27 años dijo que se siente “impactado” por el simbolismo que para muchos amantes del béisbol en Estados Unidos y en su país tiene ese número que fue retirado durante años y después lució con orgullo otro panameño, Mariano Rivera, que desarrolló su carrera en los Yankees de Nueva York.

”Y eso es lo que me representa y el mensaje que siempre llevo. Que siempre se puede salir adelante más allá de cualquier dificultad y que hay que estar orgulloso de quién uno es”, subrayó.

Con más de 20 millones seguidores en las redes sociales y éxitos como “Otro trago” y “Relación”, Sech es considerado uno de los artistas jóvenes más populares de la música urbana. Sin embargo, siente que todavía tiene “mucho que lograr y demostrar”.

Por eso quiso que “42” fuese un disco de pocas colaboraciones. “Sé que varios de mis éxitos han sido trabajos con otros, que ha sido increíble, pero ahora quise enseñar quién soy yo. Poner mi estilo, porque cuando uno trabaja con otros cada quien tiene su parte”, explicó.

De los diez temas del disco solo dos tiene artistas invitados. Se trata de “Te acuerdas”, con Arcángel, y “Playa”, con Rauw Alejandro y Nicky Jam.”Esas se dieron de forma totalmente orgánica. Nos encontramos en el estudio, nos mostramos canciones y decidimos hacerlas”, detalló.

El resto son canciones en las que Sech, por primera vez, cuenta sus propias anécdotas.”Todo nació porque mi hermano encontró un cuaderno que yo usaba como diario cuando estaba en plena adolescencia. De ahí salieron algunas canciones como ’911′ y ‘Dime qué somos’, por ejemplo”, reconoció.T

ambién hay mucho de él en el resto, como “Pata abajo”, “Mi ex”, “Feliz de mentira”, “P.S.L”, “Duvibes” y “Sal y perrea”.

El álbum “42” también representa un cambio del punto de vista desde el que Sech cuenta sus historias musicales. A diferencia de producciones anteriores, en las que él se presentaba como narrador o un tercero en una relación. Ahora canta en primera persona.

”Fue una decisión consciente para demostrar que estoy mostrando mi esencia”, explicó.

La misma esencia que quiere que brille “por sí misma y sin distracciones”.Eso no quiere decir que musicalmente se haya alejado de su sonido. Por el contrario, las canciones de “42” son claras exponentes del reguetón panameño que dio origen a la revolución que ha causado la música urbana en el mundo.”Eso es lo mío. No quiere decir que no vaya a experimentar con otras cosas en el futuro, o que sea la única música que escucho, pero es parte de quién soy”, aseguró.

Un documental en camino

El cuaderno de su adolescencia también le trajo recuerdos que no tenían nada que ver con el amor y el desamor, por lo que le nació la idea de hacer un documental sobre su vida.”Ya está filmado de una forma ficcionalizada y pronto lo sacaremos”, prometió el artista, quien se sintió muy identificado con el artista seleccionado para interpretarlo cuando era chiquito.

”Es un muchacho que no solo se parece a mí físicamente, sino en esas ganas de comerse al mundo”, acotó.

El disco, el documental, la familia y los recuerdos fueron su foco durante el último año, que ha pasado en su mayor parte en casa en Panamá.”He pensado mucho y sí quiero ayudar más a los jóvenes, en especial a los jóvenes negros a que sepan su valor para que se defiendan del ‘bullying’ (acoso)”, manifestó.

Sech confesó que su figura y su color le han hecho víctima muchas veces de burlas y discriminación y quiere “evitar que otros sigan pasando por lo mismo. Ojalá que mi música les dé alegría y mi historia lecciones que les ayuden”.