Shakira se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales. La artista colombiana se mudó a Miami con sus dos hijos, Sasha y Milan , recientemente y tras aplazar el viaje previamente por la salud de su padre. Además, este sábado, la intérprete de “Ojos así” recibió el galardón de “Mujer del Año” en los Premios Mujeres en la Música Latina , de la prestigiosa revista musical Billboard.

En la ceremonia, se encontró con destacadas figuras del espectáculo, entre las que destacó la cantante Thalía , y ambas se llevaron todas las miradas: “Bella y poderosa” . Este sábado, se celebró la primera edición de los Premios de Mujeres en la Música Latina de la revista Billboard , donde se otorgó el galardón de Mujer del Año a la cantante colombiana Shakira.

El encargado de la entrega del homenaje fue el artista Maluma , con quien la barranquillera colaboró en canciones como “Chantaje” o “Clandestino”. “Para completar una noche perfecta , recibir este premio de manos de Maluma. Gracias, colega”, escribió la intérprete.

PUBLICIDAD

En la gala, la colombiana se reencontró también con Thalía, compañera de profesión y cuyas carreras musicales se iniciaron casi en el mismo tiempo, con quien mantiene una larga amistad. “Con la bella y poderosa Thalía“, expresó la cantante a través de su cuenta de Twitter, junto a una foto de ambas. Un halago al que la mexicana respondió con un mensaje que se llevó la atención de sus fanáticos: “Te amo, mi Shak. Qué rico abrazarnos, ya te extrañaba. Te veo prontito“.

Los usuarios especularon un dúo entre las artistas Los usuarios no tardaron en interpretar el mensaje de la también actriz y especularon sobre una posible colaboración entre ambas. ¿Saldrá un dúo exitoso? " ¿Imaginan un dueto? Sería global de inmediato ese tema y romperían con todo “, apuntó una usuaria de la red social.

“Qué emoción verte, amada queen Thalía, con otra grande como Shakira. Ambas dieron tanto por la música latina. ¡ Please dueto juntas pronto!”, advirtió otro. Un tercero sentenció: " Queremos colaboración, llevamos esperándola más de 20 años “. Shakira le dedicó el premio a su madre: “Por tu resiliencia” En el discurso luego de recibir el galardón a Mujer del Año, Shakira destacó que atravesó un año difícil, tras su ruptura con el futbolista Gerard Piqué a mediados de 2022 y su mudanza a Miami con sus dos hijos, postergada por la salud de su padre. Así, dedicó el premio a su madre e hizo un homenaje a todas las mujeres. " Para mí, tú fuiste la mujer del año, por tu resiliencia “. " Esto es demasiado para mí” , comenzó la cantante colombiana. Y siguió: “Fue un año de cambios sísmicos en mi vida, en el que sentí más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer. Me di cuenta de que somos más fuertes de lo que pensamos , más valientes de lo que creemos. Creo también que somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser. ¿A qué mujer no le pasó alguna vez que, por ejemplo, por buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro, se olvidó de sí misma ? A mí, más de una vez”. La artista envió un contundente mensaje. “Llega un momento en la vida de toda mujer, cuando la búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de una misma. Cuando el deseo que tenemos de ser perfectas, se reemplaza por el deseo de ser auténticas “, señaló. Y cerró: “Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no, lo que importa verdaderamente es si seguís siéndote fiel a ti misma. Y es verdad que, cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí. Las lecciones más importantes que aprendí este año fueron de otras mujeres “.<br/>

Copyright Grupo de Diarios América - GDA/La Nación/Argentina