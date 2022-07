Llena de moho, en la casa de su padre está guardada en una caja aquella estatuilla dorada del Grammy Latino con la que el cantautor y productor Sie7e se alzó en 2011 como Mejor Nuevo Artista. Actualmente dice que la observa, y se va en una introspección de lo que fue ese reconocimiento en aquel momento, que desde ciertos aspectos le llegó a cambiar la vida, pero que no lo definió.

Poco más de una década ha pasado, y este compositor y músico no solo ya es abuelo, sino que manifiesta que se encuentra en paz consigo mismo, en una etapa llena de gratas sorpresas.

“Veo el Grammy mohoso y digo qué nítido que el Grammy que me gané una vez, que fue lo más brutal, está mohoso guardado en una caja en un clóset. Te cambia la vida de cara al escaparate, pero no te define. No te cambia a ti, cambia en cómo te ven a ti y eso es un juego mental. Con respeto al trofeo, al Grammy y al premio, -porque me quiero ganar más, ¡ojo!- pero fue chulo sentir y verlo todo con esa distancia. Decir yo no soy esa circunstancia, yo soy mucho más que eso. Yo soy esta otra cosa que está expresándose con música. Me pongo existencial rápido porque me ha venido bien”, expresó el cantante, quien en estos últimos años se mantuvo un poco “desaparecido”, encerrado en lo que describe como un “cocoon” (capullo), que le ayuda a recordar siempre a no creerse la película y a mantenerse con los pies bien puestos sobre la tierra.

PUBLICIDAD

Así se mantuvo mientras laboraba tras bastidores, colaborando en la composición de temas para otros artistas y componiendo música para películas, mientras señala que pasaba por un proceso de introspección y crisis existencial. De igual modo, llegó a realizar un disco completamente a ritmo de reggae para el 2020, con el que se complació sin intención de caerle bien a nadie, con temas relevantes a nivel social.

“Estaba disfrutando de ser invisible. A mí me encantó volver a no ser popular y salir de eso. Sé que suena bien raro, pero fue lindo. No es que me moleste ahora cuando vuelva, pero me vino bien ese descanso de mí o de lo que se supone que es parte de uno, que de verdad es toda una construcción”, dijo el intérprete del popular tema “Yo tengo tu love”.

Sin embargo, cual si fuera una montaña rusa, Sie7e explica que se enfrenta para lo que compara como hacer fila otra vez para lanzarse a lo que sería una segunda vuelta. Mientras iba haciendo música, de la mano del productor y su amigo Eduardo Cabra, una llamada en marzo pasado lo hizo aventarse y a “jugar a volver a ser famoso”, pero esta vez con la intención de llevar un mensaje de cambio.

“Me siento en un lugar bonito emocionalmente, porque todo lo que me está pasando no me lo estaba esperando. No me esperaba que (el promotor) Eric Duars me llamara y me dijera ‘vamos a firmarte’. Así que para mí ese regalazo que me está dando la vida, me alegra que me agarra en un momento en el que me siento en paz, y no con la incertidumbre y con las inseguridades que a lo mejor tenía antes. Me deshice de todo eso”, explicó.

PUBLICIDAD

En el estado en el que se encuentra asegura que el público lo va a ver reflejado en su nueva canción “Layback”, que lanza de manera oficial precisamente hoy, día 7, mes 7, a las 7 de la noche, junto al video. Musicalmente, se trata de una canción en reggae, para la que contó de la colaboración del cantante urbano PJ Sin Suela, bajo el sello Duars Entertainment.

“Es una canción que, en mi opinión, la parte que yo escribí es súper existencial. A mí me parece una canción bonita, solamente por la línea con la que empieza que dice ‘voy a sacar mis lágrimas al sol’”, dijo Sie7e, quien confesó que para esta “segunda vuelta” llegó a contemplar “matar” y desligarse de su nombre artístico con el que se dio a conocer hace poco más de una década e incursionar bajo su nombre de pila, David Rodríguez, pero que luego desistió.

“Ahora me siento en paz porque estoy haciendo música de corazón y estoy haciendo música genuina, y me consta que estoy haciendo piezas musicales que están tratando de conectar con otra gente. No son fichas de intercambio comercial solamente y que me estén dando la oportunidad de poder hacer música así para mí, en el momento de la vida en el que me encuentro. Estoy agradecido, estoy sereno”, manifestó.

De acuerdo con Sie7e, la sociedad está muy distraída, en una “era de desinformación”, en la que ya no se sabe qué es cierto y qué no. Este trajo a la atención su sentir en cuanto al quiebre por los acontecimientos a nivel planetario, por cómo está el calentamiento global, la toxicidad de los océanos y del aire, el cómo se están tratando a los animales e, incluso, cómo se está tratando nuestra especie. Por tal razón, de alguna manera a través de su música y de la convocatoria, se propone llevar algo más que entretenimiento.

PUBLICIDAD

“Quiero lograr ser parte de conversaciones más importantes. Con esa mira es que estoy enfocado en jugar a ser famoso ahora otra vez. Para mí la convocatoria es para eso, para que al final me puedan hacer caso los que me quieran hacer caso”, apuntó a la vez que mencionó que ya tiene escogida una segunda canción que se va más por la vertiente afrobeat.

Aunque aún es muy prematuro, confía en que en un tiempo no muy lejano pueda presentarse en una tarima para reencontrarse con su público, en un show producido por sí mismo.

“Cuando te paras en una tarima que tienes a un montón de gente mirándote, que es otro momento donde el ego siente una cosquilla maravillosa, en ese momento es que te dices esto no se trata de mí; esto se trata del momento, de que la música reine en el momento y conecte a toda la gente, yo incluido. Yo soy parte de eso, yo no soy el que genera eso, yo soy una parte y eso me encanta”, agregó.