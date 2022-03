El origen de la palabra reguetón es un debate que ha existido por tanto tiempo como el propio género musical al que sirve de nombre. Se le ha atribuido a varios de los precursores dentro de ese campo y algunos se han nombrado a sí mismos como los autores del término.

Lo cierto es que no hay un récord que determine de manera definitiva de dónde proviene, pero se entiende que el cantante Daddy Yankee fue el primero en utilizarlo en el “mixtape” Playero 34 de 1992 producido por DJ Playero con la rima “Toda la gente tiene que mirar y acercarse, baila reggaetón”.

El etnomusicólogo estadounidense Wayne Marshall ha estudiado el reggaetón y en un ensayo para el libro “Reggaeton” publicado en 2009, describe la palabra como una mezcla entre “reggae” y “maratón” ya que en sus orígenes las primeras grabaciones del género eran mezclas que podían durar hasta una hora.

Así también lo ha sugerido DJ Nelson, quien en una entrevista con iHeart Latino en 2018 reconoció que el primero en usar el término fue Yankee, pero se considera junto a él uno de sus primeros usuarios.

Patricia Velázquez Delgado es maestra de historia, gestora cultural y directora de “Hasta Bajo Project”, un proyecto que busca salvaguardar la historia del reguetón y añadió que “la palabra nació en busca de la oportunidad de comercializar al ‘underground’”.

El escritor y profesor de historia Rafael Acevedo Cruz estudia el Hip-Hop y está de acuerdo con el término fue originado por Yankee. Dijo que fue en el 2004 con el lanzamiento de “Gasolina” que el nombre despegó. “Ahí salen las casas productoras y dicen “reguetón” y le ponen el sellito como para soltarlo, comercializarlo y darle finalmente a una definición, porque de eso es lo que se trata”.

Pero más allá del nombre, insistieron en la importancia de reconocer que el reguetón es más que una palabra.

“No es solo música, esto es todo un estilo de vida. Esto es una manera de pensar, una manera de ver el mundo, una manera de relacionarme con el mundo a través de ese ambiente”, comentó Acevedo Cruz.

Para Sugeiny Tirado Álamo, comunicadora y aficionada del reguetón, también se trata de cómo trascendió a pesar de la censura. “Si no se lo hubiese querido prohibir a la gente escucharlo, ellos no hubiesen tenido que buscar alternativas para continuar haciendo reguetón y globalizarlo”.

Sobre el retiro de Daddy Yankee y el futuro del género Velázquez Delgado expresó que entiende que fue la movida correcta por parte del artista.

“Yo siempre he respetado mucho lo que significa Daddy Yankee para el reguetón, pero todo tiene una fecha. Es cuando esos artistas culminan su carrera de espectáculos y entran a hacer colaboraciones y apoyar a otros artistas que el reguetón crece. Espero que este retiro de Yankee signifique eso, que diga ‘voy a dejar los shows y revoluces, pero no me voy de la música, voy a seguir apoyándolos’”.