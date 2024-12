Taylor Swift es la artista más escuchada en todo el mundo por segundo año consecutivo

El álbum “ The Tortured Poets Department: The Anthology” también se corona como el más escuchado a nivel global.

Les siguen “Gata Only” de FloyyMenor y Cris Mj, “Lose Control” de Teddy Swims, “End of Beginning” de Djo, “Too Sweet” de Hozier, “One Of The Girls” de The Weeknd, Jennie y Lily Rose Depp, “Cruel Summer” de Taylor Swift y “Die With A Smile” de Lady Gaga con Bruno Mars.