The Jackson 5: ¿qué ha pasado con cada uno?

La reciente muerte de Tito Jackson ha reavivado la memoria de una de las bandas más influyentes de la música: The Jackson 5. Su papel como uno de los hermanos fundadores del grupo no solo ayudó a definir su era dorada, sino que también sentó las bases para el éxito continuo de la familia Jackson en el mundo de la música, que marcó una huella duradera en la historia del entretenimiento.

Tito, guitarrista y cantante, falleció por un infarto el 15 de septiembre de 2024, mientras conducía de Nuevo México a su hogar en Oklahoma, según confirmó Steve Manning, amigo cercano y manager de la familia. Sus hijos, Taj, Taryll y TJ, lo homenajearon en redes sociales: “Anunciamos, con gran pesar, que Tito Jackson, miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll, ya no está con nosotros. Por favor, recuerden lo que él siempre predicaba: ‘Amaos los unos a los otros’. Te queremos, papá”.

Comienzos y auge de la Jacksonmania

The Jackson 5, formados en 1964 por Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y el legendario Michael Jackson, irrumpieron en la escena musical en 1969 con su contrato con Motown Records bajo la dirección de su padre y manager, Joe Jackson. Con éxitos como I Want You Back (1969), ABC (1970) e I’ll Be There (1970), se convirtieron en un fenómeno cultural. En su apogeo, vendieron más de 150 millones de discos y lograron que varios de sus sencillos alcanzaran el número uno en la lista de Billboard.

PUBLICIDAD

Los Jackson rompieron barreras como uno de los primeros grupos afroamericanos en tener éxito masivo en las listas estadounidenses, alcanzando a millones de hogares blancos y afroamericanos por igual. Este fenómeno, conocido como Jacksonmania, allanó el camino para futuras generaciones de artistas de raza negra. Miles de fanáticos seguían al grupo a cada ciudad, y los conciertos requerían presencia policial para controlar a las multitudes.

De izquierda a derecha, Tito, Jackie, Marlon y Jermaine de la banda estadounidense The Jacksons durante un concierto parte de su gira Unity el 7 de marzo de 2013, en el Heineken Music Hall en Amsterdam (Holanda). EFE/PAUL BERGEN (PAUL BERGEN)

El ocaso del grupo y la transición a The Jacksons

A pesar de su éxito inicial, los Jackson 5 comenzaron a experimentar una caída en su popularidad a principios de los setenta. Michael y Jermaine iniciaron carreras en solitario, y las tensiones con su discográfica, Motown Records, aumentaron. En 1973, la disolución del equipo de producción responsable de sus éxitos marcó el inicio de un período más inestable para el grupo. Sin embargo, en plena era disco, los hermanos encontraron una nueva dirección musical y, en 1974, lanzaron Dancing Machine (1974).

Tras romper con Motown en 1975, Jermaine decidió quedarse en la discográfica, mientras que su hermano menor, Randy Jackson, se unió en su lugar al grupo, que decidió reinventarse con el nombre The Jacksons. Con Epic Records, lanzaron éxitos como Shake Your Body (Down to the Ground) (1978) y Can You Feel It (1980). En 1989, editaron su último álbum juntos, y tras una breve gira promocional, el grupo anunció una pausa temporal que terminó siendo definitiva.

Los hermanos del fallecido cantante estadounidense Michael Jackson, de izquierda a derecha, Randy, Marlon, Tito, Jermaine, transportan el ataúd del "rey del rock" el 7 de julio de 2009, después de un homenaje público realizado en el pabellón deportivo Staples Center de Los Ángeles (California, EE.UU.). EFE/MARIO ANZUONI / POOL (MARIO ANZUONI)

Los caminos de los hermanos después del fenómeno

En septiembre de 2001, los seis hermanos Jackson se reunieron en un emotivo concierto en el Madison Square Garden de Nueva York para celebrar el 30 aniversario de la carrera en solitario de Michael. Este evento, transmitido como especial televisivo, reunió a Michael, Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Randy, siendo la última vez que todos actuaron juntos en un mismo escenario.

PUBLICIDAD

En 2009 se habló de un posible regreso formal cuando Michael anunció su gira This Is It, prevista para julio de ese año en Londres. Sin embargo, su inesperada muerte el 25 de junio truncó estos planes. La familia consideró entonces una gira homenaje y la posibilidad de lanzar un nuevo álbum, el primero en más de dos décadas. Sin embargo, el impacto emocional de perder a su hermano más famoso, y la figura central de la familia, pesó profundamente sobre los Jackson, y estos planes no llegaron a materializarse.

Jackie Jackson, el mayor de los hermanos, llevó una vida más tranquila en comparación con el resto. Aunque no desarrolló una carrera solista tan prominente, se mantuvo activo en la industria con colaboraciones esporádicas y proyectos empresariales. También participó en varias giras de reunión del grupo, donde el público seguía recordando su característica voz aguda y sus precisos movimientos de baile, emblemas de los primeros años del grupo.

Jermaine Jackson, quien dejó a los Jackson 5 en 1975 cuando la familia cambió a Epic Records, tuvo una destacada carrera solista en los años 80, con éxitos como Let’s Get Serious y Do What You Do, logrando un estilo más cercano al R&B contemporáneo. Tras la muerte de Michael, Jermaine se convirtió en una figura clave en los tributos públicos, con su emotiva interpretación de ‘Smile’ en el funeral de su hermano y su participación en homenajes y eventos conmemorativos.

Marlon Jackson, siempre conocido por ser uno de los hermanos más reservados, optó por retirarse del foco público tras la disolución de The Jacksons. Aunque incursionó en la música como solista, se enfocó en los negocios, especialmente en el sector inmobiliario. A pesar de su retirada parcial del mundo del espectáculo, Marlon participó en reuniones familiares y eventos relacionados con el legado musical de los Jackson, aunque su presencia fue más discreta, buscando un equilibrio entre la vida profesional y familiar.

PUBLICIDAD

Randy Jackson, el hermano más joven, se unió a The Jacksons en 1975, sustituyendo a Jermaine, y desempeñó un papel clave en la última etapa de la banda, en álbumes como Destiny y Triumph. Tras la disolución del grupo en 1989, Randy no buscó una carrera solista significativa ni estuvo muy involucrado en la industria musical en los años posteriores. Sin embargo, siempre apoyó a sus hermanos en proyectos conjuntos y mantuvo una vida más privada, lejos del foco mediático.

Michael Jackson, la estrella más grande de la familia, continuó su carrera como solista y se consagró como el ‘Rey del pop’. Su álbum Thriller (1982) se convirtió en un fenómeno mundial, con más de 70 millones de copias vendidas, siendo aún hoy en día el más vendido de todos los tiempos. Con álbumes como Bad (1987), Dangerous (1991) y HIStory (1995), y vídeos como Billie Jean y Beat It, Michael redefinió la música pop y la industria del entretenimiento.

Además de su música, fue un filántropo comprometido, participando en proyectos como We Are the World (1985) y contribuyendo a causas sociales como la lucha contra el hambre, el VIH/SIDA y la pobreza infantil. La repentina y trágica muerte de Michael Jackson, el 25 de junio de 2009, debido a una sobredosis a los 50 años, conmocionó al mundo entero. A pesar de su partida, su relevancia perdura a través de sus canciones, sus innovadores videoclips y sus contribuciones a la cultura popular, lo que demuestra que sigue siendo una leyenda cuya sombra va mucho más allá de la música.

PUBLICIDAD

Tito Jackson fue uno de los miembros que más se mantuvo activo en la música. Como solista, lanzó sus álbumes Tito Time (2016) y Under Your Spell (2021) y participó en las giras de The Jacksons junto a sus hermanos Jackie y Marlon, reviviendo clásicos del repertorio de sus días como The Jackson 5. Su última actuación fue el 8 de septiembre de 2024 en Surrey, Inglaterra, pocos días antes de fallecer.

Aunque Tito nunca alcanzó la fama mundial de su hermano Michael, su impacto en la música y en la historia de The Jackson 5 es innegable. Su dedicación inquebrantable a la música y su profundo vínculo con su familia garantizan que su influencia perdurará. Tito siempre será recordado como un pilar esencial del icónico grupo familiar, cuyo legado continúa inspirando a nuevas generaciones y mantiene viva la memoria del fenómeno que fueron los hermanos.