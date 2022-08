Mientras llovía en muchas partes de la isla la noche del sábado, casi como si hubiese una burbuja protectora, el lugar para la celebración de eventos Vivo Beach Club tenía cielos despejados esperando a recibir a las personas que allí llegarían. Allí en tarima se presentó The Marías, una banda Indie-pop de Los Ángeles, cuya cantante María Zardoya es una puertorriqueña criada en Atlanta y el baterista Josh Conway es original de Los Ángeles. El espectáculo que presentaron titulado “Cinema”, como su más reciente producción musical, vendió la totalidad de los boletos.

A pesar de este lugar encontrarse a la orilla del mar, no había casi brisa y el calor era el orden de la noche, aunque nada que una buena piña colada pudiera resolver. Sin embargo, el calor no fue impedimento para que los presentes lo dieran todo en cuanto a vestimenta y estilo. Entre botas, delineadores gráficos, camisas de botones y faldas, Vivo Beach Club sirvió como pasarela para que los espectadores lucieran sus mejores atuendos esa noche.

Rodeando una piscina iluminada, las personas cantaban y bailaban al ritmo de Le Coco, artista venezolana quien dio apertura al evento con éxitos tales como: Carajita y Wide Awake. Le siguió la música de Epilogio, una banda Indie del patio que se encargó también de abrir el espectáculo. Esta banda compuesta por tres puertorriqueños y un ecuatoriano deleitó al público con canciones originales tales como Circuito por Milán, 12 am, Fusión e incluso canciones que están por salir. Música refrescante, bailable y para pasar un rato chill como comúnmente se expresa. Deberían darse la oportunidad de escucharles si aún no lo han hecho.

Miles de personas se dieron cita en Vivo Beach Club para el debut de The Marías en Puerto Rico. Foto: Robert Andino (Suministrada)

Luego de un rato, subieron al escenario los músicos que componen la banda The Marías. Con un atuendo blanco, les siguío María Zardoya, para dar inicio al evento, por el que la conglomeración de personas jóvenes esperaba. La banda compartió con el público las canciones de su más reciente producción “Cinema”, y otras de antes. Canciones en inglés y en español que por casi dos horas provocaron un bailable que parecía interminable. Éxitos como Calling U Back y Un Millón fueron interpretadas por la banda, y por supuesto cerraron la noche con la canción Otro Atardecer que es parte de la producción “Un Verano Sin Ti” de Bad Bunny. De la presentación resaltó un interludio de trompeta que incluye el disco, titulado Hable con Ella; presenciarlo en vivo fue encantador.

Durante la presentación, la intérprete mencionó al público que había un invitado especial, lo que provocó una euforia, a lo que tuvo que aclarar que no era Bad Bunny. Se trataba del familiar suyo que se hizo viral luego que le acompañara en tarima para el último concierto de Bad Bunny en El Choli. El caballero causó sensación por grabar en tarima a los artistas mientras se presentaban. María reconoció y agradeció a sus familiares que le acompañaban desde el público esa noche.

Mientras que algunos conocen a The Marías por la reciente colaboración con Bad Bunny, otros les conocen de mucho antes. Angélica, joven de 24 años y vecina de San Sebastián nos comentó “…a mi me gusta The Marías, ya yo les había visto una vez en Londres, y quería verlos en Puerto Rico porque son de acá y yo soy de acá. Les escucho desde que salió I dont Know You, que yo creo que fue la primera canción de ellos que se volvió bastante popular. Mis canciones favoritas son Cariño y Déjate Llevar.” A lo cual añade que lo más especial de la noche fue “verles tocar y ver a Epilogio”

Asimismo, Amanda González de 16 años, proveniente de Manatí nos dejó saber “…a mí me gusta The Marías hace un montón de tiempo, estaba loca de que llegaran a PR y por fin llegaron”. Nos comenta que les escuchaba desde antes que hicieran la colaboración con Bad Bunny. Mencionó que lo más especial de la noche fue “…escuchar Only in my Dreams fue mágico y también escucharla hablar español.”

Sin duda alguna anoche fue una noche mágica para los espectadores, pero sin duda alguna también para los artistas y las bandas que allí se presentaron. The Marías conectó de manera muy especial con su público, lo cual repercutió en un disfrute recíproco, entre artista y espectador.