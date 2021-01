La cantante puertorriqueña de música católica Vale Montes, hija de Carlos Javier Montes, integrante del reconocido trío Son by Four, promociona su primera producción discográfica, “Alas”, bajo el sello The Way Music.

La producción musical, a cargo de los puertorriqueños George De León, hijo, y Luiggy Santiago, cuenta con un total de ocho canciones, algunas de ellas escritas por el padre de la intérprete, contó éste a Efe.

“Para mí como padre, es más que un orgullo. El Señor le ha dado a Vale un don maravilloso y verla impactando las vidas de muchas personas me llena de satisfacción y tranquilidad”, expresó el progenitor de la nueva artista en declaraciones a Efe.

Montes, a su vez, resaltó que la publicación del disco de su hija “es la confirmación” de que su esposa, Janet Carrasquillo y él “hicimos la voluntad de Dios al inculcarle y exponerla a evangelizar a través de la música”. “Colaborar con ella en su primera producción discográfica ha sido una gran bendición”, enfatizó.

El álbum lleva el título de su primer sencillo, el cual fue lanzado el 1 de mayo de 2020, convirtiéndose en una de las canciones más solicitadas de la música católica contemporánea.

“Dios quiere que vivamos la vida para la cual hemos sido creados. ¿Y cómo podemos hacer esto? Confiando en el amor del Señor, caminando con María, valorando la vida, amando a los que nos rodean, en especial a nuestra familia, y soltando nuestros miedos. Fue esto lo que intenté plasmar en este primer disco”, agregó la cantante.

Recientemente, Vale Montes lanzó su nuevo sencillo “Vamos Todos”, acompañado por un video musical, dirigido por Alonso Barboza, y estrenado el pasado 15 de enero en su canal de YouTube.

Vale Montes también colaboró junto a Son By 4 en los temas “Tu Debilidad”, la cual grabó a dúo con su tío, Jorge Montes, en el año 2011; “Quiso Coronarte” junto al cantante Jesse Demara y “Tu Misericordia”, junto al ministerio católico Máxima Adoración.

Son by 4 se dio a conocer en el año 2000 por el exitoso tema “A puro dolor”, del disco “Son by Four”, interpretado por el entonces cantante y rapero Ángel López. El tema llegó a permanecer cinco meses en el tope de la lista de los “Hot Latin Tracks” de la revista Billboard y a raíz de tanto éxito comenzó a escucharse en países como Alemania, Argentina, España, Holanda, México, Suiza, así como en Asia, donde llegó a venderse la producción en versión japonesa.

No obstante, después de que el conjunto viviera “la fama, el dinero, las alfombras rojas y los viajes en aviones privados”, se dividió en 2003. El grupo lanzó en 2007 su primera producción de música cristiana “Aquí está el Cordero”, seguida de “Abba Nuestro” (Padre Nuestro), “Católico soy” y “Mujer frente a la cruz”.

La última producción discográfica de Son By Four, “Mujer frente a la Cruz”, logró ser nominada a un Grammy Latino en 2015, en la categoría de Mejor álbum cristiano. A finales del año 2020, Son by Four promocionó su sencillo más reciente, “Tu Voluntad”, su primer proyecto musical en cinco años.