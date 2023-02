Mientras el cantante y compositor de salsa Víctor Manuelle va sumando nominaciones y premios, no deja de conmoverle el ser reconocido y continuar vigente a lo largo de tres décadas, en un mundo musical tan cambiante. El factor sorpresa y la satisfacción sentida va de la mano con su agradecimiento a Dios, al punto de emocionarse.

“Wow! ¿Cuándo el público se cansará de mí? Llevamos 30 años en esto”, se ha dicho para sí mismo. Y es que para el intérprete de “Decidí tener pantalones”, el 2023 comenzó con buenas noticias y se vislumbra como un año que promete mucha celebración, iniciando con lo que representa su quinta nominación al Grammy anglosajón por su producción discográfica “Lado A Lado B”, en la categoría al “Mejor Álbum Tropical Latino”.

Aunque en el momento de la ceremonia, que se llevará a cabo mañana en Los Ángeles, el cantante estará a bordo de un crucero, manifestó que no dejará de ser súper emocionante esta edición número 65 y la nominación que comparte con el resto de sus colegas, a quienes conoce, respeta y les tiene mucho cariño.

“Sería increíble, como te podrás imaginar, yo creo que todo el mundo quiere ganar, pero la verdad es que cuando uno lleva muchos años en esto, el mero hecho de ser considerado por la industria, por los medios de comunicación y dentro de todo, pues en el Grammy anglosajón, sí de verdad es un privilegio y casi un premio. Ahora, si a eso le añadimos que te den un notición de que el ganador es ‘Víctor Manuelle’, eso sería extra, algo que no pudiera describir hasta que pase”, expresó el artista, conocido como el “Sonero de la Juventud”, quien comparte la nominación junto a Marc Anthony, La Santa Cecilia, Tito Nieves, Spanish Harlem Orchestra y Carlos Vives.

“Lado A Lado B” es su vigésimo álbum, lanzado el año pasado, y que lo ha hecho merecedor también de nominaciones al Latin Grammy, con el que exploró por un lado la vertiente de la salsa con sonidos modernos y, por el otro, se mantuvo en la salsa tradicional con el que rinde un homenaje a este género de la década de 1970.

Precisamente, ir explorando dentro de su fórmula tropical es lo que le atribuye parte de su éxito y de mantenerse vigente para las nuevas generaciones, por lo que asegura que su más reciente producción discográfica define de manera literal lo que ha sido su carrera.

“Comencé en la salsa de los 90 y, aunque tengo un estilo con el que la gente me conoce, obviamente mi música ha tenido que ir evolucionando. Mi música actual no se parece a lo que yo hice quizás en 1993, que fue mi primer álbum, y eso de estar experimentando con sonido y colaboraciones, no solamente las urbanas. Recuerdo mis colaboraciones con Sin Bandera, Reik, Yuridia y Juan Luis Guerra. Yo creo que eso ha sido la vigencia de mi carrera, probablemente. Estoy casi seguro que un gran porcentaje tiene que ver con todos esos movimientos musicales que he ido haciendo, entendiendo que las tendencias y los gustos van cambiando”, manifestó.

Recientemente, el referido álbum fue seleccionado como una de las mejores producciones musicales más sobresalientes del 2022, según la Fundación Nacional para la Cultura Popular.

En ruta a Premios Lo Nuestro

Y como si fuera poco, el cantante y compositor recibió tres nominaciones en la trigésima quinta edición de Premio Lo Nuestro, que se celebrará el próximo 23 de febrero, en Miami. Una ha sido en la categoría de “Álbum del Año”, otra en el renglón de “Colaboración de Año” por el tema “Vamos a ver si el gas pela”, de la misma producción discográfica, que hizo en colaboración con Miky Woodz y Marvin Santiago; y “Artista del Año Tropical”.

Sin embargo, la gran sorpresa para el cantante puertorriqueño fue haber recibido la buena nueva de que fue elegido para recibir el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria 2023, por su impacto e influencia en la música latina. Con emoción recuerda la llamada recibida para honrar esa trayectoria, que está cumpliendo 30 años.

“Además de una satisfacción increíble, fue como hacer una retrospección y ver todos los años de carrera pasando así por mi mente. Uno va trabajando, pero en realidad no vas contando cuántos años llevas. Tú te estás disfrutando tu carrera y de momento notar que son 30 años como solista, y que me den la oportunidad en una plataforma tan grande musicalmente para honrarme y reconocerlo, es sumamente valioso, emotivo y sentimental, se podría decir también, porque abarca todo ese sacrificio que se lleva por todos estos años. Que todavía lo reconozcan es bien bonito y bien emotivo”, indicó el cantante natural de Isabela.

Sus fanáticos podrán disfrutar de los éxitos de este artista, ya que está preparando un espectáculo en el que, por supuesto, hará un recorrido por lo que ha sido su carrera musical, además de que adelantó que está preparando “algo muy especial que al público le va a encantar”.

Víctor Manuelle señala que durante este año estará en un “mood” de celebración, por lo que próximamente estará anunciando qué estará llevando a cabo en torno a esos 30 años de carrera. Al momento, describir lo que siente en lo que se refiere a su vida personal y profesional en esta etapa, la palabra “satisfactoria” se puede quedar corta.

“Suena un poco a cliché, pero yo creo que un poco más que satisfecho, porque me han sucedido cosas que yo pensaba que a estas alturas de mi carrera no iba a vivir. He experimentado muchas cosas bonitas, los mejores momentos de un artista, que es cuando está en desarrollo y cuando te estás dando a conocer ante el público, pero la parte más difícil es mantenerte. Cuando dices, ‘wow, 30 años y todavía estamos aquí’”, dice sorprendido, cargado de agradecimiento.

“Yo vivo de mi trabajo, gracias a Dios alimento a mi familia con lo que amo hacer, que es la música. Entonces, pues estoy más que satisfecho y agradecido con Dios primero, y con el público. Treinta años y se han mantenido ahí conmigo, apoyándome en las buenas y en las malas, musicalmente. Más que satisfecho, agradecido con Dios”, sentenció.