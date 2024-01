Este domingo,14 de enero, el cantante puertorriqueño Yandel está de su cumpleaños, y para celebrarlo, estrena su nuevo sencillo y video musical “Karma”.

La canción, con su característico estilo, habla de las relaciones tóxicas y uniones intensas que dejan la puerta abierta a volver a caer en los mismos errores. El videoclip, dirigido por Fernando Lugo, narra la temática entre juegos de azar y seducción, donde los protagonistas se reencuentran una y otra vez.

“Quienes me conocen saben que yo amo estar en el estudio de grabación haciendo música nueva y que me encanta compartir cada creación con mis fanáticos. ‘Karma’ es un regalo de mí para mí y de mí para todos mis seguidores. Estoy enormemente agradecido por todas las bendiciones que me ha brindado la música y mi carrera y esta es una manera de celebrar con todos ustedes este día tan especial”, expresó en declaraciones escritas sobre este lanzamiento, el cantante que cumplió 47 años.

PUBLICIDAD

El exponente de música urbana comenzó este nuevo año anunciando su nueva gira de conciertos “Yandel 2024″, que estrenó el pasado 12 de enero en Los Ángeles, California y concluirá el 23 de noviembre en Ciudad de México. Esta incluirá conciertos en Estados Unidos, Latinoamérica y España.

Durante la primera semana de enero, su sencillo “Borracho y Loco” ocupó la posición #1 en las listas de Airplay de música Pop, así como el listado general en México.

Asimismo, en este mes plagado de grandes noticias para Yandel, el cantante y productor presentó al mercado su exclusiva línea de zapatillas en su edición especial Ewing x Yandel Rogue para la marca Ewing Athletics.