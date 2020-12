El novel artista urbano Yartzi se prepara para la competencia más importante de freestyle en el mundo, luego de convertirse en bicampeón nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos en Estados Unidos.

Yartzi, natural de Ponce, ganó en octubre la competencia al revalidar por dos años consecutivos 2019 y 2020 como campeón, siendo el segundo bicampeón en la historia de Estados Unidos. Ambas victorias en la Red Bull Batalla de los Gallos, según explicó son las “más main street que existe a nivel del ojo público” y son determinantes para llegar a la competencia mundial a celebrarse el próximo, 12 de diciembre en la República Dominicana.

“Mi meta es poder representar a mi isla en la competencia mundial que es la más importante dentro del rap y del género urbano. Es un orgullo representar mi país y me siento como Miguel Cotto cuando se trepaba el ring y de que sepan que también en la isla tenemos ese orgullo. Estos son competencias de alto nivel y me llena de orgullo poder decir que Puerto Rico está presente”, afirmó Gio Manzano, nombre de pila del artista sobre la competencia de improvisación musical.

PUBLICIDAD

Al igual que otras competencias musicales o deportivas la participación de los artistas que improvisan en español se hace por rondas de grupos hasta llegar a la final. Explicó que participan de todos los niveles y que la improvisación se ejecuta desde un tema asignado o libre. En cualquier formato aseguró sentirse cómodo.

“Esta era la competencia que me faltaba, ya que he participado en las otras competencias grandes de Latinoamérica y en muchas he quedado en el podio. Al ganar Red Bull Batalla de Gallos la gente sabe que es de alto nivel, más allá de lo que se hace en el rap. Ahora voy con los campeones de cada país, En el evento son cuatro rondas en total. Si gano la competencia mundial aseguro diez años de carrera en eventos, promoción, entrevistas”, detalló el puertorriqueño que lleva cuatro años dentro del género urbano.

Antes de entrar profesionalmente al freestyle y competir se dedicada a las artes culinarias, que fue lo que estudió. Abandonó ese campo culinario al adentrase al género urbano y descubrir que podía ganarse la vida. Sus influencias musicales en la adolescencia, cuando comenzó a escribir, fue Tego Calderón.

Además, ha tenido la oportunidad de trabajar con Jowell y Randy, Guaynaa, Sebastián Yatra y DJ Blass, entre otros.

En la competencia de República Dominicana participan representantes de España, de Colombia, México, República Dominicana y Venezuela, por mencionar algunos.

Por lo pronto, Yartzi está concentrado en la competencia mundial, pero una vez transcurra se alista para entrar al estudio y darle vida a su primera producción mundial. Su plan es poder producirla en el 2021.