Zhamira Zambrano regresa a la música más inspirada que nunca

“Tengo la bendición de que Aiunii es una niña que, a su corta edad, entiende el trabajo de sus padres, le encanta la música, entonces la puedo tener conmigo en el estudio mientras grabo. Literalmente he grabado mientras que le he dado pecho. O sea, ha sido una experiencia completamente diferente, pero muy gratificante, y nada, me llena de mucha fuerza tenerla a ella conmigo y saber que todo lo que hago es por ella y para ella”, agregó Zambrano.