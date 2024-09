Zoraida Santiago y Quique Benet: unidos por la música y por el amor

Por cerca de 43 años la cantautora puertorriqueña Zoraida Santiago no se ha separado de su pareja y esposo, Quique Benet, a quienes les une no solo el amor mutuo, sino también un cariño inmenso por Puerto Rico, algo que se siente con solo cruzar varias palabras con ambos.

Benet, un reconocido luminotécnico, director técnico y productor de montajes, que se ha destacado por más de 50 años tanto en el teatro como en eventos musicales, tendrá muy pronto una misión muy especial al tener a cargo el montaje escénico de lo que será el próximo concierto de su esposa, “De la tierra en que nací”, que se llevará a cabo su esposa el 17 de noviembre de 2024, a las 4:00 p.m., en la Sala de Teatro René Marqués del Centro de Bellas Artes de Santurce.

“Desde que mi espectáculo dedicado a mi proyecto de Julia de Burgos en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, en 2015, no preparaba un concierto de esta magnitud y en una sala de teatro”, explicó Santiago, quien comenzó su carrera profesional en 1978. “Me llamó la necesidad de cantar a un público, más allá de los lugares más pequeños, y más allá de grabar trabajos para publicar en YouTube y ese tipo de cosas que uno siempre está haciendo todo el tiempo”.

Tal y como indica el nombre del concierto, Santiago le dará énfasis a la celebración del 45 aniversario de haber compuesto el tema “De la tierra en que nací” y que fue grabado en 1979 en el disco de la agrupación Aires Bucanero, “Casi alba”, donde compartió con los músicos Roy Brown, Carl Royce y Pablo Nieves, y que marcó el inicio de una larga vida profesional en el género de la nueva música.

A la izquierda, Quique Benet, junto con su esposa Zoraida Santiago, cantautora puetorriqueña. (Javier del Valle javierdelvallefotografia.com)

“Esta canción la compuse en una casa de campo, en una montaña de Adjuntas, sentada en un balcón mirando hacia un bosque, con la luna y todos los sonidos que venían de la montaña, los cuales me inspiraron”, indicó la cantautora. “En ese momento, hacía dos años que vivía en Nueva York y regresar a Puerto Rico fue un impacto muy grande, porque me trajo muchas memorias y me trajo un sentido de identidad. Esa noche compuse esas décimas de ‘La tierra en que nací’, que lo que contiene es un canto de amor a mi país, un canto de pertenencia y de identidad”.

En el concierto, Santiago llevará al espectador por un viaje sonoro y visual a través de su carrera, mostrando su talento como compositora y como cantante, interpretando temas que fueron importantes en las distintas etapas de su vida. Esto incluye canciones como “Habrá que sembrar”, “Elijo la esperanza” y “Casi alba”, basada en la poesía de Julia de Burgos, entre otras. “Este concierto representa mi punto de partida profesional, pero también el camino que he recorrido con canciones que todas tienen que ver con mis preocupaciones, no solamente con mi país, sino con el mundo y con la gente”, destacó Santiago, quien tiene un doctorado en antropología de la universidad The New School for Social Research, en Nueva York. “Incluyendo aquellas preocupaciones que tuvo mi generación y las preocupaciones que tienen estas generaciones más jóvenes, que se enfrentan a una crisis social, ecológica y de futuro”.

Cuándo se conocieron

Justamente en la época en que compuso y grabó el tema “De la tierra en que nací”, Santiago conoció a Benet debido a que Roy Brown lo invitó a Nueva York para que se encargara del montaje escénico de varios conciertos de Aires Bucaneros en dicha ciudad. Más adelante, volvieron a compartir con más frecuencia durante una gira de conciertos que dio la agrupación por distintos puntos en Puerto Rico, razón por la cual fue creciendo la amistad entre ambos, hasta que pasó a otro plano.

El que Benet haya estado presente desde los inicios de la carrera de Santiago, hace que el espectáculo de noviembre sea uno más especial todavía. “Llevo una larga carrera y siempre he trabajado y cuidado a todos los artistas con los que he trabajado, pero en este caso, quiero hacer algo muy especial, porque pienso que me parece importantísimo celebrar los 45 años de ‘La tierra en que nací'. Además, la voz de Zoraida, como cantautora y como cantante de la patria, es muy importante”, explicó Benet, quien tiene una empresa de montaje de espectáculos donde también trabaja el hijo de ambos, Luis Manuel.

La cantautora Zoraida Santiago trabajó de 1978 al 1982 junto con Roy Brown y el grupo Aires Bucaneros, con quienes grabó dos discos de larga duración. (Javier del Valle javierdelvallef)

Artistas invitados

Como parte del espectáculo en Bellas Artes, Santiago estará acompañada por su banda compuesta por su hermano, Tato Santiago en el piano, Tony Asencio en el bajo, Eloy Cruz en la batería, Javier Hernández en la percusión, José Flores en la guitarra y Benitza Toro en los coros. A todos ellos los acompañarán como artistas invitados cuatro músicos y cantantes que son muy especiales en la vida de Santiago por distintas razones.

“Roy Brown tenía que estar, porque siempre hemos colaborado juntos, desde nuestros tiempos de Aires Bucaneros. También estará la cuatrista Fabiola Méndez, una de las artistas jóvenes que más admiro por su versatilidad, por su creatividad y por su empeño en hacer las cosas bien”, describió Santiago. “También tendremos a Nore Feliciano, una de las cantautoras más importantes que se ha escuchado en Puerto Rico en los pasados años y con quien siempre he querido trabajar; y también estará junto a mí en la tarima, Chabela Rodríguez, con quien me une una gran amistad y a quien le tengo una gran admiración”.

Quiere emocionar al público

Al igual que lo ha hecho durante los pasados 45 años, Santiago se prepara para llevar al público a través de un trayecto en el que busca, primordialmente, emocionar y también crear consciencia. “Pararse a cantar frente al público me da alegría, porque la gente reacciona a las canciones de una manera bien especial. Porque son canciones que hacen reflexionar. Por lo regular, la intención mía al componer no es tanto de entretener, sino más bien conmover y emocionar”, mencionó Santiago, quien trabajó por 30 años como profesora de ciencias sociales en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras.

“Pienso que la emoción es la que motiva a la gente a actuar, no es la razón. Creo que nosotros actuamos y respondemos emocionalmente a las situaciones a las que nos enfrentamos”, añadió Santiago. “Si esas emociones son de esperanza, de reflexión y de empoderamiento, entonces nos podemos mover hacia construir un mejor país de una manera positiva. Siempre con la convicción de que nosotros tenemos las herramientas y que lo que tenemos que hacer es ponernos en movimiento. Eso es lo que yo quisiera lograr con mis canciones y es lo que siempre he querido hacer durante toda mi carrera”, comentó la cantautora, no sin antes ser interrumpida por su esposo, quien le murmuró: “y siempre lo has hecho”.

Los boletos para el espectáculo “De la tierra en que nací” están disponibles en TicketCenter o en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce.