Los casos criminales tienen una fascinación entre el público, que se ve reflejado en la gran cantidad de series y películas que se crean con este tema en particular. Ya sean robos de banco, trasiego de drogas, secuestros o asesinatos, entre otros, continuamente vemos nuevas alternativas para ver.

En esta ocasión, les presento varias películas que están disponibles en el sistema de “streaming” de contenido Netflix, pero que tienen la particularidad de no ser tan conocidas o por no haber recibido tanto apoyo del público en general. Sin embargo, si eres de los que te gustan estos temas en particular, vale la pena echarles un vistazo, ya que podrían ser de tu agrado.

Molly’s Game (2017)

Molly Bloom (Jessica Chastain), una hermosa ex esquiadora que compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno, era la encargada de un entramado de juegos ilegales de póquer que duró cerca de una década antes de ser arrestada por agentes del FBI. Sus jugadores incluían a la realeza de Hollywood, estrellas del deporte, importantes empresarios y la mafia rusa. Durante su defensa en corte, su abogado (Idris Elba) se convierte en su único aliado luego de escudriñar y conocer quién era verdaderamente Bloom.

PUBLICIDAD

Zodiac (2007)

A finales de la década de 1960 el área de la Bahía de San Francisco, en California, se mantuvo en vilo por una serie de macabros asesinatos llevados a cabo por una persona que se identificaba como el Zodiac Killer. Esta película, protagonizada por Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr. Y Mark Ruffalo, narra esta historia de la vida real desde la perspectiva de unos periodistas del San Francisco Chronicle quienes recibieron una serie de cartas del asesino y que da paso a la insesante búsqueda de este individuo por parte de la policía.

Patriots Day (2016)

Los eventos ocurridos en 2013 en el Maratón de Boston, cuando hubo dos explosiones en el área de la meta final, son vistos a través de los ojos del sargento Tommy Saunders (Mark Whalberg) del Departamento de Policía de Boston. Dicha película presenta el antes, durante y después del atentado terrorista, así como de la persecución a los perpetradores a través de dicha ciudad.

Lawless (2012)

Durante la época de la Prohibición, en 1931, los hermanos Bondurant (Tom Hardy, Jason Clarke y Shia LaBeouf) que viven en el condado de Franklin, Virginia, dirigen un establecimiento que esconde su verdadero negocio: el contrabando de licor. Aunque la policía local ha aceptado sobornos anteriormente y ha dejado que los hermanos lleven a cabo su negocio, estalla una violenta guerra cuando llega al pueblo un sádico representante de la ley (Guy Pearce) de Chicago y trata de cerrar a la fuerza la operación de los hermanos Bondurant.

The Bling Ring (2013)

Dirigida y escrita por Sofía Coppola, este largometraje basado en la vida real narra la historia de un grupo de adolescentes (incluyendo a Emma Watson) que viven a las afueras de Los Ángeles, quienes una noche deciden robar varias pertenencias de unos autos estacionados a las afueras de una fiesta. La situación escala a niveles mayores, cuando comienzan a robar en las casas de influyentes personalidades, incluyendo a Paris Hilton y Lindsey Lohan.

PUBLICIDAD

Inside Man (2006)

Una banda de delincuentes asalta un banco, liderados por Dalton Russell (Clive Owen), toma a varios rehenes y quedan atrapados en sus instalaciones, mientras son rodeados por la policía. Es cuado en ese momento un negociador de rehenes (Denzel Washington) de la policía llega a la escena y se hace cargo, pero la pandilla no parece estar siguiendo el libro habitual de comportamientos de un asalto. Más misterioso está el hecho que el presidente del banco decide contratar a su propio negociador (Jodie Foster). La película comienza muy similar a la popular serie española “La casa de papel”, pero luego tiene un cambio diferenciador en su trama.

Nightcrawler (2014)

Ambientado en Los Ángeles, esta película presenta la historia de Lou Bloom (Jake Gyllenhaal), un joven que está desesperado por trabajar. Una noche, mientras observa un fatal accidente de tránsito, se da cuenta del lucrativo negocio de aquellos fotoperiodistas independientes que cubren choques, incendios, asesinatos, entre otros. Bloom comienza a grabar sus propios vídeos y a venderlos a las cadenas de televisión. El éxito y el dinero lo llevan a cruzar la línea entre ser un simple observador y a alterar las escenas de los crímenes.

Uncut Gems (2019)

Adam Sandler caracteriza a Howard Ratner un exitoso comerciante de gemas preciosas de Nueva York cuya adicción al juego ha dejado a su familia y su carrera en ruinas y con muchas deudas. El comerciante pone todas sus esperanzas en una rara roca de gemas de Etiopía sin cortar y piensa que lo ayudará a salir de sus problemas. Sin embargo, todo se complica debido a su pasado y al haber llegado a acuerdos con las personas equivocadas. Esta película cuenta con la participación de personalidades como Kevin Garnett y The Weeknd.

PUBLICIDAD

1922 (2017)

Basada en la novela de Stephen King del mismo nombre, 1922 se centra en la vida del granjero Wilfred James, quien asesina a su esposa, con la ayuda de su hijo adolescente, para hacerse con la propiedad donde se encuentra la finca. A raíz de esto, sin embargo, comienzan a darse sucesos extraños y sobrenaturales que comienzan a afectar tanto a James como a su granja, dejando consecuencias devastadoras.

The Irishman (2019)

Nominada para el Oscar como mejor película este año, The Irishman cuenta con la participación de una constelación de estrellas que incluyen a Robert DeNiro, Al Pacino y Joe Pesci. La película, dirigida por Martin Scorsese presenta la historia de Frank Sheeran, un camionero que luego de conocer al mafioso Russell Bufalino, crece dentro de la organización criminal con base en Pensilvania. A medida que Sheeran asciende de rango, también trabaja para Jimmy Hoffa, el poderoso líder de uniones de trabajadores y quien también estaba vinculado al crimen organizado. Durante la trama Sheeran narra sobre su participación en la desaparición Hoffa, la cual nunca ha sido resuelta.