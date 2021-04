Los estrenos de este mes de mayo podrían ser considerados como de bajo perfil ante la falta de nombres muy llamativos, tanto de títulos como de actores. Sin embargo, es un buen momento para explorar nuevas propuestas que desde la superficie lucen lo suficientemente interesantes como para cumplir el propósito de entretener. Aquí te dejo con 13 propuestas que estrenarán en importantes plataformas de contenido “streaming” como Netflix, Hulu, Amazon Prime Video y HBO Max.

Selena: The Series

Plataforma: Netflix

Estreno: 4 de mayo

La segunda temporada de esta serie original de Netflix profundizará en el matrimonio de la cantante Selena Quintanilla (Christian Serratos) con el guitarrista convertido en esposo Chris Pérez (Jesse Possey) y su desafortunado encuentro con Yolanda Saldívar (Natasha Pérez), la mujer responsable de su asesinato en 1995.

The Sons of Sam: A Descent into Darkness

Plataforma: Netflix

Estreno: 5 de mayo

La búsqueda del asesino en serie “Son of Sam”, cautivó al mundo a fines de la década de 1970. Si bien el arresto y la condena de David Berkowitz puso fin a la pesadilla para muchos neoyorquinos, para el periodista y autor de Ultimate Evil Maury Terry, el verdadero misterio apenas comenzaba. Terry, convencido de que Berkowitz no había actuado solo, pasaría décadas intentando demostrar que la red oscura detrás de los asesinatos era más profunda de lo que nadie imaginaba, y su búsqueda de esa elusiva verdad eventualmente le saldría muy caro.

PUBLICIDAD

Shrill

Plataforma: Hulu

Estreno: 7 de mayo

La tercera temporada de esta serie llena de situaciones graciosas encuentra a Annie (Aidy Bryant) energizada por su ruptura con su novio falso Ryan y su nuevo impulso en el trabajo. La protagonista siente que finalmente todo está encajando en su vida, pero ¿sabe realmente cómo conseguir lo que quiere?

Monster

Plataforma: Netflix

Estreno: 7 de mayo

Este drama cuenta la historia de Steve Harmon (Kelvin Harrison, Jr.), un estudiante de honor de 17 años, cuyo mundo se derrumba a su alrededor cuando lo acusan de asesinato. El filme sigue su dramático viaje desde sus inicios como un inteligente y simpático estudiante de cine, natural de Harlem, hasta que tiene que pasar por una compleja batalla legal que podría dejarlo por el resto de su vida en prisión.

El baile de los 41

Plataforma: Netflix

Estreno: 12 de mayo

Basado en hechos reales, esta película mexicana narra cómo a finales del siglo XIX, Ignacio de la Torre (Alfonso Herrera) se casó con la hija del presidente de México, Porfirio Díaz. Sin embargo, Ignacio lleva una doble vida: asciende en el mundo tradicional de la política siendo miembro de una sociedad clandestina. Esto se mantiene hasta que conoce a Evaristo, el miembro número 42 de la sociedad. Los secretos salen a la luz y todo culmina en una escandalosa redada policial en una de sus fiestas, mejor conocida como “el baile de los 41”.

Halston

Plataforma: Netflix

Estreno: 14 de mayo

Esta serie limitada sigue al legendario diseñador de moda Halston (Ewan McGregor), mientras aprovecha su nombre para crear un imperio mundial de la moda que es sinónimo de lujo, sexo, estatus y fama, y que define las décadas de 1970 y de 1980 en Nueva York.

PUBLICIDAD

The Underground Railroad

Plataforma: Amazon Prime Video

Estreno: 14 de mayo

Del ganador del Oscar Barry Jenkins y basada en la novela ganadora del Premio Pulitzer de Colson Whitehead, “The Underground Railroad” narra la desesperada apuesta por su libertad de Cora Randall (Thuso Mbedu) en el sur de Estados Unidos. Después de escapar de una plantación de Georgia en dirección al rumoreado ferrocarril subterráneo, Cora descubre una red secreta de vías y túneles bajo el suelo. En el transcurso de su travesía, la mujer es perseguida por Ridgeway (Joel Edgerton), un caza recompensas que está obsesionado con traerla de regreso a la plantación de la que escapó.

Those Who Wish Me Dead

Plataforma: HBO Max

Estreno: 14 de mayo

Esta película repleta de acción de Warner Bros. y protagonizada por Angelina Jolie, narra la historia de un adolescente (Finn Little) que se ve perseguido por dos matones en el desierto de Montana, luego de ser testigo de un asesinato. En el trayecto está siendo protegido por una experta en supervivencia, mientras son amenazados también por un incendio forestal que podría consumirlo todo. “Those Who Wish Me Dead” estrena simultáneamente en las salas de cine.

The Woman in the Window

Plataforma: Netflix

Estreno: 14 de mayo

Anna Fox (Amy Adams) es una psicóloga infantil que sufre de agorafobia (un tipo de trastorno de ansiedad en el que la persona tiene miedo a los lugares o las situaciones que podrían causarle pánico y sentirse atrapado) que se la pasa velando por una ventana a unos vecinos que lucen como la familia perfecta. Su vida da un vuelco abrupto cuando es testigo de un brutal crimen. Este thriller psicológico está basado en la apasionante novela escrita de Tracy Letts y cuenta con las actuaciones de Gary Oldman (”Mank”) y Julianne Moore (”Still Alice”), entre otros.

PUBLICIDAD

Marvel’s M.O.D.O.K.

Plataforma: Hulu

Estreno: 21 de mayo

El supervillano M.O.D.O.K. (Patton Oswalt) ha perseguido durante mucho tiempo su sueño de conquistar el mundo. Pero después de años de reveses y fracasos luchando contra los héroes más poderosos de la Tierra, M.O.D.O.K. ha llevado al fracaso a su malvada organización AIM. Derrocado como líder de AIM, mientras también lidia con su matrimonio, el protagonista está listo para enfrentar su crisis de mediana edad, que sacudirá al universo Marvel.

Solos

Plataforma: Amazon Prime Video

Estreno: 21 de mayo

Esta serie de siete partes explora lo que significa ser humano a través de distintas realidades. La serie abarca el presente y futuro de los seres humanos durante los momentos más aislados. La serie cuenta con la actuación de Morgan Freeman, Anne Hathaway, Helen Mirren, Uzo Aduba, Nicole Beharie, Anthony Mackie, Dan Stevens y Constance Wu.

La serie "Solos" cuenta con la actuación de Morgan Freeman, Anne Hathaway, Helen Mirren, Uzo Aduba, Nicole Beharie, Anthony Mackie, Dan Stevens y Constance Wu.

Army of the Dead

Plataforma: Netflix

Estreno: 21 de mayo

Este filme de acción narra la historia de un grupo de mercenarios, capitaneados por Dave Bautista (”Guardian of the Galaxy”), que se arriesgan al máximo, tras un brote de zombis en Las Vegas, aventurándose dentro de la zona de cuarentena para llevar a cabo el mayor atraco jamás intentado. Cuenta también con la actuación de la mexicana Ana de la Reguera.

Panic

Plataforma: Amazon Prime Video

Estreno: 28 de mayo

Esta serie, escrita y creada por Lauren Oliver, se lleva a cabo en una pequeña ciudad de Texas, donde cada verano los estudiantes de cuarto año de escuela superior compiten en una serie de desafíos. Los participantes creen que es su única oportunidad de escapar de sus circunstancias y mejorar sus vidas. Pero este año, las reglas han cambiado: el total de dinero es más grande que nunca y el juego se ha vuelto aún más peligroso.