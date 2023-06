Los últimos cinco años han transformado la carrera de Anthony Ramos como actor. Su ascenso a ser el protagonista de “Transformers: Rise of The Beasts”, la séptima película de la exitosa franquicia de Paramount Pictures que estrena hoy, jueves, en Puerto Rico, es representativo de lo rápido que puede ascender el talento en el Hollywood del siglo 21.

Después de ser parte de la puesta original de “Hamilton” en Broadway, Ramos dio el brinco a la pantalla grande como el mejor amigo de Lady Gaga en “A Star is Born” (2017). Un año después fue parte del caos generado por Godzilla en “Godzilla King of The Monsters”.

Su relación estrecha con Lin-Manuel Miranda lo posicionó para relevarlo del rol protagónico en la adaptación cinematográfica de “In The Heights”. Y a pesar de haberse tomado “una pausa” para dedicarse a hacer su álbum “Love and Lies”, este verano el intérprete de raíces puertorriqueña releva a Mark Wahlberg como el héroe de acción de una oferta multimillonaria de uno de los estudios principales de Hollywood.

Durante la rueda de prensa para promover el estreno de “Rise of the Beasts”, Ramos hablo virtualmente con El Nuevo Día sobre por qué su protagonista en esta película de “Transformers” es mucho más accesible que los anteriores y por qué fue extremadamente importante que la bandera de Puerto Rico tuviera una aparición clave en el filme.

Cuando conocemos a tu personaje lo primero que vemos es que tiene la bandera de Puerto Rico en su cuarto y varios casettes de música de De La Soul. ¿Fue emocionante poder comunicar la identidad de Noah de esa forma?

“Definitivamente. Tanto Steven (Caple Jr., el director) y yo queríamos dejar bien claro que este es un personaje que vive en el verdadero Nueva York de los noventa. Es un nuyorican genuino, con problemas reales. Así que cuando ves la bandera, ves su gusto de música y ves el sombrero de los Mets, tú sabes quién es esa persona. Y eso es solo el punto de partida. Aferrarlo a la realidad les da más credibilidad a las cosas fantásticas que le suceden con los Transformers. Él es alguien que tiene problemas con su plan de salud, que no le cubre todos los gastos de la enfermedad de su hermanito. Eso es un problema real y es parte de lo que lo motiva a hacer lo que hace. No lo hace porque quiere salvar el mundo o porque es el héroe. Creo que eso hace al personaje y a esta historia más accesible a todo tipo de público”.

Aún así, ¿te disfrutaste el que tu personaje tiene una relación combativa con Optimus Prime?

“Eso fue bien divertido, pero también es algo real para el personaje. Porque él no necesariamente está interesado en salvar el mundo. El tiene sus preocupaciones, que es conseguir dinero para la salud de su hermano. Así que no es como las anteriores donde vamos a ser panas de toda la vida. Hasta con Mirage es una negociación que después va evolucionando. Eso me parece mucho más humano y real”.

La película tiene la vibra de un blockbuster de verano de los noventa. ¿Eso fue algo que el director y el elenco tenía como objetivo durante la filmación?

“Oh, sí. Todas las decisiones que tomó Steve como director, que también es de familia boricua, por cierto, es para que esto se disfrute en la pantalla grande. Los efectos especiales, el sonido, los detalles de la acción. Todo va en función de eso. Yo vi la película por primera vez en una sala de proyecciones del estudio y el otro día la vi en un cine repleto de gente. Y simplemente es otra experiencia. Todo es más grande y más intenso. Los fanáticos de estas películas perdieron la cabeza en tantas ocasiones. Fue una experiencia bien divertida”.