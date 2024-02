“Bob Marley: One Love” domina la taquilla en Estados Unidos

La película biográfica “Bob Marley: One Love” dominó la taquilla estadounidense al estrenarse este fin de semana recaudando 27.7 millones de dólares.

“Madame Web”, sin embargo, no tuvo vida. Sony estima que recaudará 15.2 millones de dólares el fin de semana y 25.8 millones en seis días.

En una época un fracaso así era impensable para películas de superhéroes. Pero el filme, hecho con 80 millones de dólares y parte de la serie del Hombre Araña que tiene Sony, no pudo desechar los malos comentarios. En la película, Dakota Johnson hace el papel de una paramédica en Nueva York que tiene poderes de clarividente.

Pero el “Spider-verse” de Sony tuvo buenas noticias el sábado en la noche ya que “Spider-Man: Across the Spider-Verse” ganó siete de los Premios Annie. “Across the Spider-Verse” está nominada como mejor película animada en los Oscar, y los Premios Annie podrían ser buen presagio.